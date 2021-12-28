Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Харьковской, Черкасской, Донецкой и Киевской областях.
По состоянию на утро вторника, 28 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 248 жителей страны (сутками ранее было 1 864). В том числе заболели 137 детей и 19 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 944 человека; летальных случаев - 134; выздоровели 4 789 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Харьковской, Черкасской, Донецкой и Киевской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 475;
- Винницкая область – 43;
- Волынская область – 84;
- Днепропетровская область – 102;
- Донецкая область – 149;
- Житомирская область – 66;
- Закарпатская область – 55;
- Запорожская область – 82;
- Ивано-Франковская область – 46;
- Киевская область – 126;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 23;
- Львовская область – 91;
- Николаевская область – 18;
- Одесская область – 189;
- Полтавская область – 74;
- Ровенская область – 30;
- Сумская область – 56;
- Тернопольская область – 43;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 17;
- Черкасская область – 153;
- Черновицкая область – 60;
- Черниговская область – 16.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 649 236 человек;
- выздоровели - 3 437 528 пациентов;
- летальных исходов - 95 105;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 691 695.
Как сообщал Главред, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал вероятные сроки новой вспышки коронавируса в Украине. По его словам, существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.
Кузин также заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
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