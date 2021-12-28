Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки

За минувшие 24 часа были госпитализированы с коронавирусом 944 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 28 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 248 жителей страны (сутками ранее было 1 864). В том числе заболели 137 детей и 19 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 944 человека; летальных случаев - 134; выздоровели 4 789 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Харьковской, Черкасской, Донецкой и Киевской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 475;

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ровенская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 28 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 649 236 человек;

выздоровели - 3 437 528 пациентов;

летальных исходов - 95 105;

проведено ПЦР-тестирований – 16 691 695.

Как сообщал Главред, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал вероятные сроки новой вспышки коронавируса в Украине. По его словам, существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.

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Кузин также заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться.

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