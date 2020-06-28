СМИ сообщили о "тайном" исследовании по коронавирусу: что узнали от украинцев

В Украине провели "тайное" исследование по Covid-19, узнали журналисты / УНИАН

В Украине проходило закрытое исследование относительно вакцинации от китайского коронавируса Covid-19.

В результате исследования стало известно, что прививку от вируса не хотели бы делать 58% украинцев, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источники.

По словам собеседников, прививку от Covid-19 хотели бы сделать 19% граждан нашей страны, а еще 23% – не определились.

"Источник поясняет это тем, что Украина не сильно пострадала от коронавируса (мало было смертей и зараженных), также в массах считаю коронавирус "фейком", а также... украинский народ относится с большим недоверием к отечественной медицине", – говорится в сообщении.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 28 июня диагностировали у 42 тысяч 982 человек, скончались 1 тысяча 129 человек, а выздоровели 18 тысяч 934 пациента. За сутки вирус нашли у 917 человек.