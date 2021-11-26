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Коронавирус в Украине 26 ноября: 16 тыс. новых COVID-случаев и более 600 смертей

26 ноября 2021, 08:30
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За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

коронавирус
За минувшие 24 часа были госпитализированы с коронавирусом 3 208 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 26 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 936 жителей страны. В том числе заболели 1394 ребенка и 303 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 208 человек; летальных случаев - 608; выздоровели 24 569 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1438 случаев;
  • Винницкая область – 860 случаев;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1022 случая;
  • Донецкая область – 970 случаев;
  • Житомирская область – 446 случаев;
  • Закарпатская область – 498 случаев;
  • Запорожская область – 1075 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 313 случаев;
  • Киевская область – 714 случаев;
  • Кировоградская область – 182 случая;
  • Луганская область – 182 случая;
  • Львовская область – 850 случаев;
  • Николаевская область – 475 случаев;
  • Одесская область – 832 случая;
  • Полтавская область – 953 случая;
  • Ровенская область – 611 случаев;
  • Сумская область – 688 случаев;
  • Тернопольская область – 363 случая;
  • Харьковская область – 590 случаев;
  • Херсонская область – 289 случаев;
  • Хмельницкая область – 681 случай;
  • Черкасская область – 548 случаев;
  • Черновицкая область – 261 случай;
  • Черниговская область – 506 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 26 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 400 340 человек;
  • выздоровели - 2 877 021 пациент;
  • летальных исходов - 84 149;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 746 389.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 25 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 943 жителей страны.

Тем временем ученые Великобритании после проведения исследования предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая Дельту. Мутировавшую версию вируса обнаружили в Ботсване.

Как сообщал Главред, после нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

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