Коронавирус в Украине 26 ноября: 16 тыс. новых COVID-случаев и более 600 смертей

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
По состоянию на утро пятницы, 26 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 936 жителей страны. В том числе заболели 1394 ребенка и 303 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 208 человек; летальных случаев - 608; выздоровели 24 569 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1438 случаев;
- Винницкая область – 860 случаев;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1022 случая;
- Донецкая область – 970 случаев;
- Житомирская область – 446 случаев;
- Закарпатская область – 498 случаев;
- Запорожская область – 1075 случаев;
- Ивано-Франковская область – 313 случаев;
- Киевская область – 714 случаев;
- Кировоградская область – 182 случая;
- Луганская область – 182 случая;
- Львовская область – 850 случаев;
- Николаевская область – 475 случаев;
- Одесская область – 832 случая;
- Полтавская область – 953 случая;
- Ровенская область – 611 случаев;
- Сумская область – 688 случаев;
- Тернопольская область – 363 случая;
- Харьковская область – 590 случаев;
- Херсонская область – 289 случаев;
- Хмельницкая область – 681 случай;
- Черкасская область – 548 случаев;
- Черновицкая область – 261 случай;
- Черниговская область – 506 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 400 340 человек;
- выздоровели - 2 877 021 пациент;
- летальных исходов - 84 149;
- проведено ПЦР-тестов - 15 746 389.
Читайте такжеОбнаружен новый опасный штамм COVID-19: ВОЗ созывает чрезвычайный совет
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 25 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 943 жителей страны.
Тем временем ученые Великобритании после проведения исследования предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая Дельту. Мутировавшую версию вируса обнаружили в Ботсване.
Как сообщал Главред, после нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
Читайте также:
- Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава
- Убьет больше людей, чем COVID-19: ученые предсказали появление новой суперболезни
- Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма Дельта
- Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19