Кличко поведал, где в Киеве можно запросто подхватить коронавирус

Кличко призвал реже пользоваться общественным транспортом / УНИАН

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться и по состоянию на утро, 10 июня, в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга заявил, что больше всего заражений коронавирусом происходят в общественном транспорте, передает пресс-служба КГГА.

Также городской голова призвал соблюдать меры безопасности жителей столицы, несмотря на ослабление карантина.

"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходят в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - сказал Кличко.

Он напомнил, что соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция.

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"Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За коммерческий транспорт отвечают владельцы маршруток, контролирует соблюдение норм в нем полиция. С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности", - отметил мэр.

Что касается коммунального наземного транспорта, то, по словам городского головы, полиции помогает контролировать выполнение требований безопасности муниципальная стража. Трижды в сутки происходит дезинфекция подвижного состава.

Как ранее писал Главред, вирусолог Надежда Жолобак сообщила, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, дал очень плохой результат. Если человек долго сидит в закрытом помещении изолированный, выходя в общество, он теряет способность реагировать на раздражители общества.

Напомним, карантин в Украине из-за Covid-19 ввели с 12 марта. Потом власти продлили ограничительные меры и решили смягчать их в несколько этапов. С 22 мая карантин в украинском государстве стал адаптивным, то есть местные власти сами решают, смягчать ограничительные меры или нет.