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Названы основные места вспышек коронавируса в Киеве

На основании статистики заболевания в столице был составлен антирейтинг.

14 июля 2020, 18:44
самоизоляция , карантин, коронавирус
Выяснилось, где в Киеве можно подхватить коронавирус / Фото pixabay.com

Коронавирус в Киеве - в столице вспышки опасного вируса чаще всего возникают в больницах, церквях и общежитиях. Своеобразный антирейтинг составлен на основании статистики заболевания.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).

"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.

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Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.

"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, ужесточение карантина и приостановка работы экономики могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью информагентству Интерфакс-Украина.

По словам чиновницы, до определенного момента экономика могла работать в ограниченном режиме, однако в дальнейшем это может привести к весьма негативным последствиям, что можно увидеть на примерах других государств.

коронавирус новости Киева Олег Рубан карантин
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