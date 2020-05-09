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Власти Киева разрешили открыть 10 рынков - адреса

9 мая 2020, 22:16

С завтрашнего дня в столице могут открыться 10 рынков.

рынок, овощи, фрукты
У Кличко назвали рынки, которым разрешили открыться с 10 мая / Фото pixabay.com

Во время пандемии опасного коронавируса в КГГА обнародовали правила работы летних площадок ресторанов, а также перечислили, какие рынки заработают с 10 мая при условии соблюдения противоэпидемических требований.

В частности, с воскресенья в Киеве могут открыться:

  • торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;
  • рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
  • "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65
  • рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
  • "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
  • "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
  • рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  • "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
  • рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
  • "Дарница", ул. Попудренко, 5,
  • "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
  • рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
  • рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;
  • рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;
  • рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;
  • "Турбота", ул. Туполева, 13;
  • "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
  • рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;
  • рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Ранее в КГГА обнародовали правила работы парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

рынок карантин новости Киева коронавирус
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