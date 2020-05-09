Власти Киева разрешили открыть 10 рынков - адреса

У Кличко назвали рынки, которым разрешили открыться с 10 мая / Фото pixabay.com

Во время пандемии опасного коронавируса в КГГА обнародовали правила работы летних площадок ресторанов, а также перечислили, какие рынки заработают с 10 мая при условии соблюдения противоэпидемических требований.

В частности, с воскресенья в Киеве могут открыться:

торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;

"Базар на лесной", ул. Попудренко, 65

рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

"Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

"Дарница", ул. Попудренко, 5,

"Путь", ул. Зодчих, 52/1;

рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;

рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;

рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;

"Турбота", ул. Туполева, 13;

"Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;

рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Ранее в КГГА обнародовали правила работы парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.