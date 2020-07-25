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Губительная эпидемия: в Киеве новая вспышка коронавируса

Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения.

25 июля 2020, 17:55
коронавирус в Украине
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса / УНИАН

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины, который расположен в Киеве на Печерске, объявил о закрытии на карантин в связи с выявлением случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице монастыря в Facebook.

"Из-за установления среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтвержденным заболеванием коронавирусом, согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.

В монастыре не уточнили, сколько именно человек заболели COVID-19.

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"Просим молитв за выздоровление больных и преодоления губительной эпидемии", - добавили в монастыре.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 тысяча 106 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев выявлено в Ровенской и Львовской областях и в Киеве.

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