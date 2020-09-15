Коронавирус в Киеве - новый антирекорд по смертям от Covid-19

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Коронавирус в Киеве 15 сентября - за прошедшие сутки в столице был зафиксирован антирекорд по смертности от последствий Covid-19. Всего скончались 11 человек.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко

По его данным, за минувшие сутки Covid-19 диагностировали у 285 (+117) человек, а выздоровели - 59 человек.

Заболели:

171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет;

106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 70, в Деснянском - 39, в Оболонском районе - 37 случаев.

Всего с момента начала пандемии от последствий коронавируса умерли у 283 горожан.

По состоянию на 15 сентября 2020 года в Киеве уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Всего от коронавируса вылечились 5385 жителей Киева.

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