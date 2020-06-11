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В Киеве коронавирус обнаружили у работников ресторанов

11 июня 2020, 22:28

Опасный китайский недуг зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.

коронавирус
В Киеве коронавирус обнаружили у работников ресторанов / Reuters

В Киеве установлен антирекорд по коронавирусу - количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на +91 человека. Умерли за сутки четыре пациента.

В столице случаи опасного недуга обнаружили среди персонала некоторых ресторанов - в целом вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами. Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, к указанным заведениям относятся не только рестораны.

"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.

Рубан также рассказал, что во время проверок столичных заведений специалисты Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантинных требований.

"Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильными группами составляется 50-70 протоколов", - отметил чиновник.

Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом.

Также напомним, в Минздраве сообщили, что вторая волна коронавируса может произойти, но это зависит в первую очередь от украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, он непременно о себе напомнит.

новости Киева ресторан коронавирус
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