Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: за сутки жертвами болезни стали 73 человека

Коронавирус в Киеве установил новый смертельный антирекорд / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 1740 человек - это на 536 случаев больше, чем 9 ноября (было 1204 случая COVID-19).

При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии. Всего умерли 6 677 человек, свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в столице подтверждено 272 768 случаев COVID-19. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 236 151 человек (975 за сутки).

Сколько людей умерли от коронавируса в Киеве по дням / index.minfin.com.ua

В Киевской области зафиксированы 158 929 случаев COVID-19 (1016 новых случаев за сутки). С начала эпидемии в области выздоровели 137 598 человек (648 за сутки), умерли 3 588 человек (40 за сутки).

Коронавирус в Киеве

Столица Украины два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

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С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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