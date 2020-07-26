Десятки заболевших: в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса

В общежитии КПИ новая вспышка коронавируса / @kiev.dpss.gov.ua

В Киеве выявлен новый очаг заболевания коронавирусом, рассказали в Киевском городском лабораторном центре Минздрава.

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Сикорского, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Отмечается, что в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

Читайте такжеНовый препарат от коронавируса: в Минздраве обновили протокол лечения COVID-19

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 июля девять областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.