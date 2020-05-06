"Положение очень печальное": в киевской больнице врачи массово увольняются из-за коронавируса

Врачи киевской больница №8 массово увольняются / facebook.com/minskiymassiv

В столичной больнице №8 (которую Минздрав обязал принимать инфицированных китайским коронавирусом людей) идет массовое увольнение врачей - по причине того, что им не предоставили ни средства индивидуальной защиты, ни денег за опасную работу.

"В больнице #8 г. Киева массовое увольнение врачей.Специалисты не готовы рисковать жизнью без средств индивидуальной защиты и без зарплаты. "Обещали" надбавки типа "разовая помощь" от города Киева. Эпическая подачка.Больница определена как вторая после Александровской для приема больных Ковид-19. Когда будете читать статистику смертности по Киеву, учтите в каких условиях эта смертность образовалась", - написала пользовательница соцсети Facebook Марина Головаха.

"Надеюсь, замылить глаза обицянками в этот раз не удастся", "Вообще, положение очень печальное. Общались со знакомыми врачами и людьми", "Супруниха ручонки свои шелудивые теперь, поди, потирает. От радости".- написали разгневанные пользователи в комментариях к посту.

Напомним, ранее, 24 марта, киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом или с подозрением на него - потому что медиков не обеспечили средствами защиты.

30 апреля персонал медучреждения устроил публичный бойкот, отказавшись работать в условиях коронавируса за оклады в 3-5 тысяч гривен.