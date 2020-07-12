Коронавирус нашли у иностранцев: в Киеве новая вспышка COVID-19

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка заболевания COVID-19.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.
"Всего в общежитии обнаружено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех сейчас неизвестно", - сообщили в управлении.
Как отмечается, установлен круг контактных лиц в общежитии - всего их 13.
"Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно", - сообщили в ГУ ГПС столицы.
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В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, увеличилось за прошедшие сутки еще на 67 человек.
На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.