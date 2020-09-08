Коронавирус в Киеве: закроют ли школы и садики на карантин

Показатели Киева по заболеваемости COVID-19 на сегодня полностью соответствуют эпидемиологическим стандартам мегаполиса.
В Киеве ежедневно регистрируют по 10-15 новых случаев опасного китайского коронавируса в детсадах и школах, но вопрос о закрытии учреждений на карантин пока не стоит.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
По его словам, показатели Киева по заболеваемости COVID-19 на сегодня полностью соответствуют эпидемиологическим стандартам мегаполиса, для которого характерно большое количество населения и миграция.
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Чиновник сообщил, что новые случаи заражения фиксируются и в детских коллективах, но в столице принимаются соответствующие профилактические меры для предупреждения распространения болезни.
В частности, речь идет о своевременном изолировании больных детей, а также контактных лиц, тестировании, дезинфекции и прочем.
"Если эти меры делать правильно и своевременно, мы преодолеем коронавирус и не попадем в оранжевую зону", – отметил Рубан.
- Как писал Главред, в Украине обновили список карантинных зон, в результате чего Ивано-Франковск оказался в красной зоне. Однако местные власти не намерены закрывать детские сады и школы – их планируют открыть уже с 14 сентября.
- Согласно данным на утро 7 сентября, в Украине за последние 24 часа зафиксировано 2174 новых прецедента заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии COVID-19 на территории страны установлено 138 068 случаев заражения. Количество заболевших коронавирусом в Ивано-Франковске – 10 348 человек, что свидетельствует о высоком уровне заболеваемости в городе.