Путинские оккупанты шокировали статистикой коронавируса по Крыму

Коронавирус начал свое "наступление" на полуостров / pixabay.com

Коронавирус в Крыму - на аннексированном полуострове официально зарегистрировали 623 случая коронавируса.

Об этом со ссылкой на местные "власти" сообщает Крымская правозащитная группа в понедельник, 8 июня.

По информации, заболели 177 человек в Севастополе и 466 на остальной территории полуострова. Умерли от коронавируса 17 человек.

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"Общее количество случаев заражений новой инфекцией в Севастополе достигло 177, трое умерли. На остальной территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 446 случаев COVID-19, умерли 14 человек. Всего в Крыму и Севастополе зарегистрировано 623 случая заражения и 17 смертей от COVID-19", - сказано в сообщении.

При этом за последние сутки выявлен один случай заражения в Севастополе и восемь - в остальных Крыму. Тестирование выявило болезни у мамы семимесячной девочки, у которой подтвердился диагноз раньше. Женщина вместе с ребенком находится в инфекционной больнице.

Коронавирус в Украине

Напомним, два населённых пункта Одесской области экстренно закрыли на карантин из-за вспышки китайского коронавируса. Речь идет о селах Криничное и Дмитровка, где устанавливают контрольно-пропускные пункты.

Как ранее писал Главред, по состоянию на понедельник, 8 июня, эпидемиологическая ситуация в 7 украинских областях и городе Киеве не позволяет регионам и столице перейти на следующий этап смягчения противоэпидемиологических мероприятий.