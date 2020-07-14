УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус и кондиционеры: ученые предупредили об опасности

Исследователи пояснили, в чем опасность кондиционеров, которые гоняют воздух по комнате.

14 июля 2020, 21:35
Кондиционер
Выяснилось, опасен ли кондиционер во время пандемии

В связи со вспышкой коронавируса, эксперты рекомендуют открывать окна на улицу, нежели дышать потоками воздуха из кондиционера, в которых может содержаться аэрозоль опасного вируса.

По мнению британских ученых, в период пандемии коронавируса следует отдавать предпочтение кондиционерам, которые берут для подачи в помещение воздух снаружи, а затем снова возвращают его за пределы комнаты, пишет ВВС.

Кондиционеры, которые рециркулируют один и тот же воздух в комнате несут в себе опасность, увеличивая риск заражения COVID-19. Чтобы снизить распространения коронавируса в непроветриваемом помещении, лучше вообще выключить рециркулирующие сплиты, считают специалисты.

"Мы рекомендуем открыть окно и пожертвовать желанием охладиться. Если есть ветер, благодаря которому будет циркуляция воздуха. Если вы не можете открыть окно, лучше вообще выключите устройство", — приводит слова сотрудника Королевской инженерной академии Великобритании Шона Фитцджеральда The Telegraph.

Читайте такжеСкушал и COVID-19 обезоружил: ученые назвали продукты, которые мешают коронавирусу убивать

Ранее Главред писал, что адаптивный карантин в Киеве будет продлен. Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что при нынешних показателях заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 карантин может продлиться еще 1,5 года.

Напомним, советник главного санврача Украины Виктора Ляшко – Мария Иваник – сообщила, что продление карантина в нашей стране, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, Кабмин рассмотрит на следующей неделе.

коронавирус коронавирус новости кондиционер новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус и кондиционеры: ученые предупредили об опасности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

22:01
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
21:36
Беларусь и Россия достигли договоренностей о поставках нефти
21:35
Коронавирус и кондиционеры: ученые предупредили об опасности
21:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июля: сжигающая страсть и жестокие стычки Видео
21:10
В моду вернулись богемные сумки из 70-х: фото Фото
20:58
Пообещал МВФ: Зеленский поведал, когда определится с новым главой НБУ Видео
20:30
В Гостатте рассказали, какие продукты больше всего подорожали
20:28
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин войной на Украину после обнуления президентских сроков
20:10
Патологоанатом назвал главную тайну коронавируса Видео
19:57
В России хотят наказывать украинцев за призывы вернуть украденный Крым
19:29
В Минздраве пояснили, для чего изменили график работы общепита в Киеве Видео
19:12
Полиции развяжут руки на дорогах: украинцев будут останавливать по-новому
19:10
Витамины: названы топ-4 лучших витамина для кожи
18:44
Названы основные места вспышек коронавируса в Киеве
18:19
Евросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - Reuters Видео
18:14
Герой из Скуби-Ду официально признан открытым ЛГБТ-персонажем
17:55
Похудение: как работает японская водная терапия
17:52
"Я кайфую": Никитюк похвасталась облегающим нарядом
17:44
Зимняя волна коронавируса будет более кровожадной – британские ученые Видео
17:42
В Украине вырастут цены и курс доллара: нардеп от Слуги народа назвал причину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять