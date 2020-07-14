Коронавирус и кондиционеры: ученые предупредили об опасности

Выяснилось, опасен ли кондиционер во время пандемии

В связи со вспышкой коронавируса, эксперты рекомендуют открывать окна на улицу, нежели дышать потоками воздуха из кондиционера, в которых может содержаться аэрозоль опасного вируса.

По мнению британских ученых, в период пандемии коронавируса следует отдавать предпочтение кондиционерам, которые берут для подачи в помещение воздух снаружи, а затем снова возвращают его за пределы комнаты, пишет ВВС.

Кондиционеры, которые рециркулируют один и тот же воздух в комнате несут в себе опасность, увеличивая риск заражения COVID-19. Чтобы снизить распространения коронавируса в непроветриваемом помещении, лучше вообще выключить рециркулирующие сплиты, считают специалисты.

"Мы рекомендуем открыть окно и пожертвовать желанием охладиться. Если есть ветер, благодаря которому будет циркуляция воздуха. Если вы не можете открыть окно, лучше вообще выключите устройство", — приводит слова сотрудника Королевской инженерной академии Великобритании Шона Фитцджеральда The Telegraph.

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Ранее Главред писал, что адаптивный карантин в Киеве будет продлен. Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что при нынешних показателях заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 карантин может продлиться еще 1,5 года.

Напомним, советник главного санврача Украины Виктора Ляшко – Мария Иваник – сообщила, что продление карантина в нашей стране, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, Кабмин рассмотрит на следующей неделе.