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Коронавирус возвращается: два села в Одесской области закрыли на карантин

8 июня 2020, 21:03

По состоянию на сегодня в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19.

Карантин, Киев
Два села в Одесской области закрыли на карантин / УНИАН

Два населённых пункта Одесской области экстренно закрыли на карантин из-за вспышки китайского коронавируса. Речь идет селах Криничное и Дмитровка, где устанавливают контрольно-пропускные пункты.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Болградской райгосадминистрации.

По состоянию на сегодня в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19.

"В связи со вспышкой принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ЗНО, в том числе пробного тестирования", - говорится в сообщении.

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Также, с завтрашнего дня в селах Дмитровка и Криничное вводится особый режим въезда-выезда. На период введения особого режима через села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Главному санврачу района поручили ввести учет лиц которые въезжают на территорию населенных пунктов, обеспечить им самоизоляцию, температурный контроль водителей, пассажиров и граждан, которые пересекают КПП.

"После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные мероприятия будут ослаблены", - говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, по состоянию на понедельник, 8 июня, эпидемиологическая ситуация в 7 украинских областях и городе Киеве не позволяет регионам и столице перейти на следующий этап смягчения противоэпидемиологических мероприятий.

Одесская область новости Одессы коронавирус
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