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Из-за заболевшего коронавирусом нардепа в Раду не пришла целая фракция

20 мая 2020, 10:55

Факт заболевания одного из нардепов китайским коронавирусом озвучили его коллеги.

Мейдич
Нардеп от Батькивщины Олег Мейдич заболел коронавирусом / Facebook

У Олега Мейдича, народного депутата IX созыва (фракция Батькивщина ‒ политсила Юлии Тимошенко) диагностировали китайский коронавирус Covid-19.

Такое сообщение на своем Telegram-канале опубликовал его коллега по Раде, нардеп от Европейской солидарности (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко,

"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - говорится в тексте.

До этого информацию о зараженном нардепе (правда без имени-фамилии) озвучивал нардеп от Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского Александр Ткаченко. Народный избранник отдельно напомнил, что во время заседания Рады во вторник, 19 мая, большинство нардепов пренебрегли ношением масок.

"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.

Позднее Алексей Гончаренко написал, что на заседание Рады в среду, 20 мая, не прибыли все депутаты из фракции Батькивщины ‒ потому как отправились к медикам сдавать анализы на Covid-19.

"Вся фракция Батькивщины не пришла на сегодняшнюю сессию, все сейчас сдают анализы на коронавирус после выявления вчера у их коллеги Мейдича Covid-19", ‒ говорится в тексте.

Напомним, ранее нардеп и представитель фракции Оппозиционная плаформа За Життя Нестор Шуфрич рассказал, что среди членов парламента коронавирусом переболело 11 человек.

Самым известным стал случай нардепа-мажоритарщика из Луганской области Сергея Шахов (группа Довира). По словам народного избранника, он заразился Covid-19 во время визитов во Францию и Швейцарию. Более того, по возвращении в Украину Шахов заразил свою собственную супругу. Позднее стало известно, что с диагнозом коронавирус был госпитализирован сидевший в Раде неподалеку от него внефракционный нардеп Сергей Рудик.

китайский коронавирус Covid-19 Батькивщина Алексей Гончаренко Александр Ткаченко
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