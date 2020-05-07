Подсчитано, сколько нардепов переболело коронавирусом - список

По информации Нестора Шуфрича, 11 народных избранников переболело китайской хворью.
Китайский коронавирус, который распространяется по миру из китайского Уханя с декабря прошлого года, не щадит никого, в том числе и народных депутатов. Среди парламентариев на сегодня уже более 10 человек переболело этим недугом.
По информации представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, в парламенте переболело 11 народных избранников.
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"У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.
Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура публиковал список из восьми заболевших COVID-19 коллег:
- Борт В.П. - ОПЗЖ
- Ватрас В.А. - Слуга Народа
- Горбенко Р.О. - Слуга Народа
- Кисилев И.П. - ОПЗЖ
- Лукашев А.А. - ОПЗЖ
- Рудик С.Я. - внефракционный
- Скороход К. - внефракционный
- Шахов С.В. - Довира
Ранее Главред писал, что 7 мая Верховная Рада на внеочередном заседании приняла сразу в первом и во втором чтении законопроект №3380 по борьбе с коронавирусом.
Также напомним, в Киеве начались испытания отечественного препарата против коронавируса. Минздрав дал разрешение Киевской больнице №4 на экспериментальное лечение.