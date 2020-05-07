Подсчитано, сколько нардепов переболело коронавирусом - список

В Раде переболело 11 народных избранников / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус, который распространяется по миру из китайского Уханя с декабря прошлого года, не щадит никого, в том числе и народных депутатов. Среди парламентариев на сегодня уже более 10 человек переболело этим недугом.

По информации представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, в парламенте переболело 11 народных избранников.

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"У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура публиковал список из восьми заболевших COVID-19 коллег:

Борт В.П. - ОПЗЖ

Ватрас В.А. - Слуга Народа

Горбенко Р.О. - Слуга Народа

Кисилев И.П. - ОПЗЖ

Лукашев А.А. - ОПЗЖ

Рудик С.Я. - внефракционный

Скороход К. - внефракционный

Шахов С.В. - Довира

Ранее Главред писал, что 7 мая Верховная Рада на внеочередном заседании приняла сразу в первом и во втором чтении законопроект №3380 по борьбе с коронавирусом.

Также напомним, в Киеве начались испытания отечественного препарата против коронавируса. Минздрав дал разрешение Киевской больнице №4 на экспериментальное лечение.