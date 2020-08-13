В России рассказали, совместимы ли алкоголь и вакцина от коронавируса / pixabay.com

Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог российского Минздрава рассказал, что именно категорически нельзя делать в день вакцинации от китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Радио Спутник.

По мнению Брюна, обильное употребление алкогольных напитков и прививка от коронавируса несовместимы.

Как отметил медик, алкоголь может ослабить как иммунитет, так и действие вакцины.

"Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина от коронавируса не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", ‒ заявил Брюн.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).

Известный медик и руководитель Федеральной врачебной палаты (Германия) Клаус Райнхард в достаточно жесткой форме подверг критике российскую вакцину от Covid-19. По словам медика, использование вакцины без третьей фазы испытаний является "рискованным экспериментом на людях".