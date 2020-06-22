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"Купол цирка": Зеленский сделал громкое заявление о борьбе с коронавирусом

По словам главы государства в Украине идут на все, чтобы уменьшить количество летальных случаев от опасного недуга.

22 июня 2020, 20:41
Зеленский
Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в Украине с цирком / УНИАН

Лидер украинцев Владимир Зеленский, который ранее отказался ехать в Москву на парад, на сей раз сделал громкое заявление о ситуации с коронавирусом в нашей стране.

Так, в в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, Зеленский сравнил Украину с куполом цирка, под которым балансирует гимнаст. Комментируя решение открыть границу с другими странами, Зеленский отметил, что никто не знает, каким будет финал битвы с COVID-19.

"Все, что мы можем, и все, что мы делаем, – это удержание баланса. Мы – как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит – и большого количества летальных случаев", – рассказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас "жизнь в Украине восстанавливается".

"Мы открываем некоторые вещи, связанные с малым и средним бизнесом, открываем парки, где могут быть летние кафе, но у нас запрещено сидеть в помещении кафе, где есть большое скопление людей. Мы открываем парикмахерские, спортивные залы, но без массовых скоплений..." – добавил он.

Как писал Главред, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что в Украине еще не начиналась вторая волна китайского коронавируса Covid-19, из-за которого в мире объявлена пандемия.

Напомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса. Глава Кабмина добавил, что причина второй волны заболеваемости – нарушение карантина.

коронавирус Владимир Зеленский карантин
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