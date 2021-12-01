Коронавирус в Украине 1 декабря: почти 12 тысяч новых COVID-случаев и 557 смертей

С коронавирусом госпитализировали 3 629 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 1 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 960 жителей страны. В том числе заболели 1 088 детей и 207 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 629 человек; летальных случаев - 557; выздоровели 26 160 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Запорожской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1592;

Винницкая область – 608;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 419;

Донецкая область – 666;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 409;

Запорожская область – 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 135;

Луганская область – 229;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 406;

Одесская область – 287;

Полтавская область – 905;

Ровенская область – 485;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область – 613;

Херсонская область – 257;

Хмельницкая область – 586;

Черкасская область – 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область – 133.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 1 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 450 341 человек;

выздоровели - 2 972 192 пациента;

летальных исходов - 86 532;

проведено ПЦР-тестирований –1 5917 165.

Карантин в Украине

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Реклама

В Украине есть шесть регионов, которые по своим показателям могут быть выведены из красной зоны карантина. Однако государство не принимает решение о смягчении карантинных мер.

Власти запустили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессий. Однако государство не планирует вводить общее требование по прививкам для всего взрослого населения Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.ґ

Читайте также: