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Коронавирус в Украине 1 декабря: почти 12 тысяч новых COVID-случаев и 557 смертей

1 декабря 2021, 08:24
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Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве, Запорожской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали 3 629 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 1 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 960 жителей страны. В том числе заболели 1 088 детей и 207 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 629 человек; летальных случаев - 557; выздоровели 26 160 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Запорожской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1592;
  • Винницкая область – 608;
  • Волынская область – 530;
  • Днепропетровская область – 419;
  • Донецкая область – 666;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 409;
  • Запорожская область – 760;
  • Ивано-Франковская область – 281;
  • Киевская область – 704;
  • Кировоградская область – 135;
  • Луганская область – 229;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 406;
  • Одесская область – 287;
  • Полтавская область – 905;
  • Ровенская область – 485;
  • Сумская область – 384;
  • Тернопольская область – 231;
  • Харьковская область – 613;
  • Херсонская область – 257;
  • Хмельницкая область – 586;
  • Черкасская область – 557;
  • Черновицкая область – 152;
  • Черниговская область – 133.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 1 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 450 341 человек;
  • выздоровели - 2 972 192 пациента;
  • летальных исходов - 86 532;
  • проведено ПЦР-тестирований –1 5917 165.

Карантин в Украине

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

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В Украине есть шесть регионов, которые по своим показателям могут быть выведены из красной зоны карантина. Однако государство не принимает решение о смягчении карантинных мер.

Власти запустили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессий. Однако государство не планирует вводить общее требование по прививкам для всего взрослого населения Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.ґ

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

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