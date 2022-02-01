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Коронавирус в Украине 1 февраля: за сутки выявили более 30 тысяч COVID-больных

1 февраля 2022, 08:23
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Херсонщине и Винничине.

коронавирус, Covid-19, маски
Волна коронавируса в Украине набирает обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 1 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 30 768 жителей страны (сутками ранее было 22 026 выявленных больных). В том числе заболели 4056 детей и 337 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2069 человек; летальных случаев -192; выздоровели 8 835 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Херсонщине и Винничине.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2363;
  • Винницкая область – 1654;
  • Волынская область – 628;
  • Днепропетровская область – 1418;
  • Донецкая область – 1167;
  • Житомирская область – 533;
  • Закарпатская область – 787;
  • Запорожская область – 835;
  • Ивано-Франковская область – 907;
  • Киевская область – 1174;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 3411;
  • Николаевская область – 802;
  • Одесская область – 2471;
  • Полтавская область – 995;
  • Ровенская область – 1441;
  • Сумская область – 1308;
  • Тернопольская область – 1441;
  • Харьковская область – 1977;
  • Херсонская область – 441;
  • Хмельницкая область – 1070;
  • Черкасская область – 1029;
  • Черновицкая область – 1010;
  • Черниговская область – 892.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 1 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 095 263 человека;
  • выздоровели - 3 631 580 пациентов;
  • летальных исходов - 100 395;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 113 574.

Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.

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Ка сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.

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