Коронавирус в Украине 1 февраля: за сутки выявили более 30 тысяч COVID-больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Херсонщине и Винничине.
По состоянию на утро вторника, 1 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 30 768 жителей страны (сутками ранее было 22 026 выявленных больных). В том числе заболели 4056 детей и 337 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2069 человек; летальных случаев -192; выздоровели 8 835 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Херсонщине и Винничине.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2363;
- Винницкая область – 1654;
- Волынская область – 628;
- Днепропетровская область – 1418;
- Донецкая область – 1167;
- Житомирская область – 533;
- Закарпатская область – 787;
- Запорожская область – 835;
- Ивано-Франковская область – 907;
- Киевская область – 1174;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 3411;
- Николаевская область – 802;
- Одесская область – 2471;
- Полтавская область – 995;
- Ровенская область – 1441;
- Сумская область – 1308;
- Тернопольская область – 1441;
- Харьковская область – 1977;
- Херсонская область – 441;
- Хмельницкая область – 1070;
- Черкасская область – 1029;
- Черновицкая область – 1010;
- Черниговская область – 892.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 095 263 человека;
- выздоровели - 3 631 580 пациентов;
- летальных исходов - 100 395;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 113 574.
Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.
Ка сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.
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