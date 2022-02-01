Коронавирус в Украине 1 февраля: за сутки выявили более 30 тысяч COVID-больных

Волна коронавируса в Украине набирает обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 1 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 30 768 жителей страны (сутками ранее было 22 026 выявленных больных). В том числе заболели 4056 детей и 337 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2069 человек; летальных случаев -192; выздоровели 8 835 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Херсонщине и Винничине.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 1 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 095 263 человека;

выздоровели - 3 631 580 пациентов;

летальных исходов - 100 395;

проведено ПЦР-тестирований – 18 113 574.

Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.

Реклама

Ка сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.

Читайте также: