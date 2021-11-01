Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч

В Украине за минувшие сутки положительный тест на коронавирус получили 13 936 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.
По состоянию на утро понедельника, 1 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 936 жителей страны (сутками ранее было 17 430 положительных тестов на коронавирус). В том числе заболели 905 детей и 111 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 828 человек; летальных случаев - 298; выздоровели - 5 885 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 495 случаев;
- Винницкая область – 298 случаев;
- Волынская область – 397 случаев;
- Днепропетровская область – 867 случаев;
- Донецкая область – 322 случая;
- Житомирская область – 827 случаев;
- Закарпатская область – 118 случаев;
- Запорожская область – 895 случаев;
- Ивано-Франковская область – 344 случая;
- Киевская область – 396 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 110 случаев;
- Львовская область – 1166 случаев;
- Николаевская область – 864 случая;
- Одесская область – 1281 случай;
- Полтавская область – 259 случаев;
- Ровенская область – 455 случаев;
- Сумская область – 573 случая;
- Тернопольская область – 398 случаев;
- Харьковская область – 1227 случаев;
- Херсонская область – 828 случаев;
- Хмельницкая область – 693 случая;
- Черкасская область – 270 случаев;
- Черновицкая область – 424 случая;
- Черниговская область – 355 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 936 238 человек;
- выздоровели - 2 442 098 человек;
- летальных исходов - 68 027;
- проведено ПЦР-тестов - 14 455 647.
Коронавирус в Украине
С полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна. Все будет зависеть от COVID-показателей.
В субботу, 30 октября, количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.
29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализ