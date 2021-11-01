Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч

За сутки от коронавируса выздоровели еще почти 6 тыс. человек / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 936 жителей страны (сутками ранее было 17 430 положительных тестов на коронавирус). В том числе заболели 905 детей и 111 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 828 человек; летальных случаев - 298; выздоровели - 5 885 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 495 случаев;

Винницкая область – 298 случаев;

Волынская область – 397 случаев;

Днепропетровская область – 867 случаев;

Донецкая область – 322 случая;

Житомирская область – 827 случаев;

Закарпатская область – 118 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 344 случая;

Киевская область – 396 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 1166 случаев;

Николаевская область – 864 случая;

Одесская область – 1281 случай;

Полтавская область – 259 случаев;

Ровенская область – 455 случаев;

Сумская область – 573 случая;

Тернопольская область – 398 случаев;

Харьковская область – 1227 случаев;

Херсонская область – 828 случаев;

Хмельницкая область – 693 случая;

Черкасская область – 270 случаев;

Черновицкая область – 424 случая;

Черниговская область – 355 случаев.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 1 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 936 238 человек;

выздоровели - 2 442 098 человек;

летальных исходов - 68 027;

проведено ПЦР-тестов - 14 455 647.

Коронавирус в Украине

С полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна. Все будет зависеть от COVID-показателей.

В субботу, 30 октября, количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализ