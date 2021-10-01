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Коронавирус в Украине 1 октября: число новых COVID-случаев превысило 12 тысяч

1 октября 2021, 08:21
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Больше всего заражений зафиксировали в Харьковской, Львовской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

коронавирус
Коронавирус побороли еще более трех тысяч человек/ Фото ua.depositphotos.com

По состоянию на утро пятницы, 1 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 034 жителей страны. В том числе заболели 1 059 детей и 248 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 637 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 3 264. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 435 413 человек;
  • выздоровели - 2 258 455 человек;
  • летальных исходов - 56 446;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 1 октября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

В Украине более 98% жертв COVID-19 - это пациенты в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированы. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации, свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года.

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Ученые НАН Украины заявили, что ситуация с COVID-19 в Черновицкой области продолжает оставаться самой угрожающей. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны.

Инновационные лекарства против коронавирусной болезни, переданные раньше из США, еще не добрались до всех регионов Украины. Но в Министерстве здравоохранения утверждают, что развезут их до конца текущей недели. Речь идет о 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб". Эти препараты можно назначать пациентам с COVID, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.

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