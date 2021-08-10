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Коронавирус в Украине 10 августа: за сутки поставили 781 новый диагноз

10 августа 2021, 08:22
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Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве и Донецкой области. В больницы попали более 300 украинцев, а выздоровели 1390 человек.

Коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 10 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 781 жителя страны. В том числе заболели 37 детей и 28 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 335 человек; летальных случаев - 24; выздоровели 1 390 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 260 232 человека;
  • выздоровели - 2 192 592 человека;
  • летальных исходов - 53 124;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 10 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Зафиксирована отрицательная статистика касательно распространения индийского штамма коронавируса Дельта во Львовской области. В регионе в воскресенье, 8 августа, подтвердили семь новых случаев заражения данным вариантом инфекции.

В Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

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Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.

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