Коронавирус в Украине 10 декабря: более 11 тысяч случаев COVID-19 и 442 смерти

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек, сообщили в Минздраве.
По состоянию на утро пятницы, 10 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 327 жителей страны. В том числе заболели 1010 детей и 214 медработников.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 2 551 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 24 456 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 543 684 человека;
- выздоровели - 3 158 426 пациентов;
- летальных исходов - 90 343;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 234 638.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Читайте такжеКоронавирус провоцирует у детей опасное осложнение: что нужно знать родителямКак сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
Читайте также:
- "Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗ
- Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - JP Morgan
- Медики назвали самые опасные симптомы "Омикрона"