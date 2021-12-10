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Коронавирус в Украине 10 декабря: более 11 тысяч случаев COVID-19 и 442 смерти

10 декабря 2021, 08:24
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В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек, сообщили в Минздраве.

коронавирус
С начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились более 3,5 млн человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 10 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 327 жителей страны. В том числе заболели 1010 детей и 214 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2 551 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 24 456 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 10 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 543 684 человека;
  • выздоровели - 3 158 426 пациентов;
  • летальных исходов - 90 343;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 234 638.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Читайте такжеКоронавирус провоцирует у детей опасное осложнение: что нужно знать родителямКак сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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