Коронавирус в Украине 10 ноября: более 23 тысяч новых больных и 816 смертей

С начала эпидемии коронавируса в Украине жертвами болезни стали более 74 тысяч человек.
По состоянию на утро среды, 10 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 283 жителей страны. В том числе заболели 1 539 детей и 529 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 696 человек; летальных случаев - 816; выздоровели 16 277 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1740 случаев;
- Винницкая область – 673 случая;
- Волынская область – 720 случаев;
- Днепропетровская область – 1792 случая;
- Донецкая область – 1210 случаев;
- Житомирская область – 631 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 1123 случая;
- Ивано-Франковская область – 694 случая;
- Киевская область – 1016 случаев;
- Кировоградская область – 113 случаев;
- Луганская область – 606 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 1067 случаев;
- Одесская область – 1572 случая;
- Полтавская область – 1591 случай;
- Ровенская область – 1037 случаев;
- Сумская область – 867 случаев;
- Тернопольская область – 482 случая;
- Харьковская область – 1719 случаев;
- Херсонская область – 521 случай;
- Хмельницкая область – 1141 случай;
- Черкасская область – 800 случаев;
- Черновицкая область – 387 случаев;
- Черниговская область – 357 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 130 772 человека;
- выздоровели - 2 553 842 пацента;
- летальных исходов - 74 206;
- проведено ПЦР-тестов - 14 999 766.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.
Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.
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Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области могут войти в красную зону карантина в Украине уже на этой неделе.
В Одесской области из коронавирусных отделений начали выписывать пациентов с низким уровнем кислорода в крови.
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