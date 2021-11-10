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Коронавирус в Украине 10 ноября: более 23 тысяч новых больных и 816 смертей

10 ноября 2021, 08:21
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С начала эпидемии коронавируса в Украине жертвами болезни стали более 74 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине побороли еще более 16 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 10 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 283 жителей страны. В том числе заболели 1 539 детей и 529 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 696 человек; летальных случаев - 816; выздоровели 16 277 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1740 случаев;
  • Винницкая область – 673 случая;
  • Волынская область – 720 случаев;
  • Днепропетровская область – 1792 случая;
  • Донецкая область – 1210 случаев;
  • Житомирская область – 631 случай;
  • Закарпатская область – 403 случая;
  • Запорожская область – 1123 случая;
  • Ивано-Франковская область – 694 случая;
  • Киевская область – 1016 случаев;
  • Кировоградская область – 113 случаев;
  • Луганская область – 606 случаев;
  • Львовская область – 1021 случай;
  • Николаевская область – 1067 случаев;
  • Одесская область – 1572 случая;
  • Полтавская область – 1591 случай;
  • Ровенская область – 1037 случаев;
  • Сумская область – 867 случаев;
  • Тернопольская область – 482 случая;
  • Харьковская область – 1719 случаев;
  • Херсонская область – 521 случай;
  • Хмельницкая область – 1141 случай;
  • Черкасская область – 800 случаев;
  • Черновицкая область – 387 случаев;
  • Черниговская область – 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 10 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 130 772 человека;
  • выздоровели - 2 553 842 пацента;
  • летальных исходов - 74 206;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 999 766.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

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Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области могут войти в красную зону карантина в Украине уже на этой неделе.

В Одесской области из коронавирусных отделений начали выписывать пациентов с низким уровнем кислорода в крови.

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