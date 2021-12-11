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Коронавирус в Украине 11 декабря: более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей

11 декабря 2021, 08:22
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Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Одесской, Черкасской, Львовской и Волынской областях.

коронавирус
Киев лидирует по числу новых выявленных больных за сутки / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 11 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 133 жителей страны. В том числе заболел 991 ребенок и 199 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 307 человек; летальных случаев - 446; выздоровели 25 861 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1203;
  • Винницкая область – 378;
  • Волынская область – 573;
  • Днепропетровская область – 566;
  • Донецкая область – 571;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 513;
  • Ивано-Франковская область – 252;
  • Киевская область – 567;
  • Кировоградская область – 162;
  • Луганская область – 115;
  • Львовская область – 581;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 697;
  • Полтавская область – 597;
  • Ровенская область – 323;
  • Сумская область – 309;
  • Тернопольская область – 172;
  • Харьковская область – 328;
  • Херсонская область – 94;
  • Хмельницкая область – 274;
  • Черкасская область – 597;
  • Черновицкая область – 115;
  • Черниговская область – 280.
Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 11 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 553 817 человек;
  • выздоровели - 3 184 287 пациентов;
  • летальных исходов - 2 90 789;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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