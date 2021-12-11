Коронавирус в Украине 11 декабря: более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Одесской, Черкасской, Львовской и Волынской областях.
По состоянию на утро субботы, 11 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 133 жителей страны. В том числе заболел 991 ребенок и 199 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 307 человек; летальных случаев - 446; выздоровели 25 861 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1203;
- Винницкая область – 378;
- Волынская область – 573;
- Днепропетровская область – 566;
- Донецкая область – 571;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 513;
- Ивано-Франковская область – 252;
- Киевская область – 567;
- Кировоградская область – 162;
- Луганская область – 115;
- Львовская область – 581;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 697;
- Полтавская область – 597;
- Ровенская область – 323;
- Сумская область – 309;
- Тернопольская область – 172;
- Харьковская область – 328;
- Херсонская область – 94;
- Хмельницкая область – 274;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 115;
- Черниговская область – 280.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 553 817 человек;
- выздоровели - 3 184 287 пациентов;
- летальных исходов - 2 90 789;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
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