Коронавирус в Украине 11 февраля: за сутки - более 41 тысячи новых случаев COVID-19

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях, сообщили в Минздраве.
По состоянию на утро пятницы, 11 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 229 жителей страны (сутками ранее было 41 694). В том числе заболели 3369 детей и 1101 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3936 человек; летальных случаев - 236; выздоровели 20 850 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 3880;
- Винницкая область – 1001;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2420;
- Донецкая область – 1545;
- Житомирская область – 2602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1423;
- Ивано-Франковская область – 1441;
- Киевская область – 1373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3918;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1917;
- Сумская область – 1471;
- Тернопольская область – 1379;
- Харьковская область – 2016;
- Херсонская область – 1373;
- Хмельницкая область – 2109;
- Черкасская область – 1232;
- Черновицкая область – 1062;
- Черниговская область – 1476.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 462 970 человек;
- выздоровели - 3 750 826 пациентов;
- летальных исходов - 102 403;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 920 897.
Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется по 41 тысяче заражений. Однако особенность этой волны состоит в том, что количество случаев инфицирования растет, в то время как не увеличивается число госпитализаций. При такой ситуации снижается нагрузка на стационарную медицинскую помощь. Локдауна в стране не будет, а для ослабления карантина появится возможность после того, как уровень вакцинации по стране составит 70%.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Читайте также:
- Убийца штаммов-мутантов: в США испытывают супервакцину от коронавируса
- Будет ли обязательной бустерная доза вакцины от коронавируса: ответ Минздрава
- До 70 тысяч в сутки: Радуцкий спрогнозировал, сколько будет COVID-больных на пике волны коронавируса
- Неврологи настоятельно рекомендуют переболевшим коронавирусом отказаться от кофе: в чем опасность