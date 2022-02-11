Коронавирус в Украине 11 февраля: за сутки - более 41 тысячи новых случаев COVID-19

Коронавирус побороли более 20 тысяч пациентов / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 11 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 229 жителей страны (сутками ранее было 41 694). В том числе заболели 3369 детей и 1101 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3936 человек; летальных случаев - 236; выздоровели 20 850 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 11 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 462 970 человек;

выздоровели - 3 750 826 пациентов;

летальных исходов - 102 403;

проведено ПЦР-тестирований – 18 920 897.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется по 41 тысяче заражений. Однако особенность этой волны состоит в том, что количество случаев инфицирования растет, в то время как не увеличивается число госпитализаций. При такой ситуации снижается нагрузка на стационарную медицинскую помощь. Локдауна в стране не будет, а для ослабления карантина появится возможность после того, как уровень вакцинации по стране составит 70%.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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