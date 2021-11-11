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Коронавирус в Украине 11 ноября: почти 25 тыс. новых больных и 652 жертвы COVID-19

11 ноября 2021, 08:30
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Киев снова вышел на первое место по числу выявленных больных коронавирусом за сутки. На втором месте Днепропетровская область, на третьем - Харьковская.

коронавирус
С коронавирусом госпитализированы 4,7 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 2002 случая;
  • Винницкая область – 712 случаев;
  • Волынская область – 694 случая;
  • Днепропетровская область – 1999 случаев;
  • Донецкая область – 1179 случаев;
  • Житомирская область – 956 случаев;
  • Закарпатская область – 466 случаев;
  • Запорожская область – 1146 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1454 случая;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 192 случая;
  • Луганская область – 394 случая;
  • Львовская область – 1253 случая;
  • Николаевская область – 903 случая;
  • Одесская область – 1469 случаев;
  • Полтавская область – 1327 случаев;
  • Ровенская область – 985 случаев;
  • Сумская область – 1174 случая;
  • Тернопольская область – 603 случая;
  • Харьковская область – 1550 случаев;
  • Херсонская область – 548 случаев;
  • Хмельницкая область – 1089 случаев;
  • Черкасская область – 597 случаев;
  • Черновицкая область – 430 случаев;
  • Черниговская область – 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 11 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 155 519 человек;
  • выздоровели - 2 572 738 пациентов;
  • летальных исходов - 74 857;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 067 107.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

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Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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