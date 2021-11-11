Коронавирус в Украине 11 ноября: почти 25 тыс. новых больных и 652 жертвы COVID-19

Киев снова вышел на первое место по числу выявленных больных коронавирусом за сутки. На втором месте Днепропетровская область, на третьем - Харьковская.
По состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 2002 случая;
- Винницкая область – 712 случаев;
- Волынская область – 694 случая;
- Днепропетровская область – 1999 случаев;
- Донецкая область – 1179 случаев;
- Житомирская область – 956 случаев;
- Закарпатская область – 466 случаев;
- Запорожская область – 1146 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1454 случая;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 192 случая;
- Луганская область – 394 случая;
- Львовская область – 1253 случая;
- Николаевская область – 903 случая;
- Одесская область – 1469 случаев;
- Полтавская область – 1327 случаев;
- Ровенская область – 985 случаев;
- Сумская область – 1174 случая;
- Тернопольская область – 603 случая;
- Харьковская область – 1550 случаев;
- Херсонская область – 548 случаев;
- Хмельницкая область – 1089 случаев;
- Черкасская область – 597 случаев;
- Черновицкая область – 430 случаев;
- Черниговская область – 680 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 155 519 человек;
- выздоровели - 2 572 738 пациентов;
- летальных исходов - 74 857;
- проведено ПЦР-тестов - 15 067 107.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.
Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
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