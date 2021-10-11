УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных

11 октября 2021, 08:22
Прослушать новость
Остановить

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

коронавирус
Коронавирус побороли за сутки более двух тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. В том числе заболели 863 ребенка и 78 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 550 089 человек;
  • выздоровели - 2 292 480 человек;
  • летальных исходов - 58 700;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 11 октября 2021 / t.me/mozofficial

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 213 случаев;
  • Винницкая область - 108 случаев;
  • Волынская область - 206 случаев;
  • Днепропетровская область - 765 случаев;
  • Донецкая область - 469 случаев;
  • Житомирская область - 510 случаев;
  • Закарпатская область - 41 случай;
  • Запорожская область - 687 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 122 случая;
  • Киевская область - 72 случая;
  • Кировоградская область - 34 случая;
  • Луганская область - 218 случаев;
  • Львовская область - 343 случая;
  • Николаевская область - 392 случая;
  • Одесская область - 690 случаев;
  • Полтавская область - 132 случая;
  • Ровенская область - 169 случаев;
  • Сумская область - 468 случаев;
  • Тернопольская область - 234 случая;
  • Харьковская область - 1419 случаев;
  • Херсонская область - 374 случая;
  • Хмельницкая область - 287 случаев;
  • Черкасская область - 230 случаев;
  • Черновицкая область - 447 случаев;
  • Черниговская область - 202 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Реклама

Коронавирус в Украине

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

Читайте также"Такси" в морг уже ждет: львовянин рассказал об условиях лечения в COVID-больнице

В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

В Сети опубликовали видео, якобы записанное в Центральной клинической городской больнице №3 города Донецк, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР". На кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах складывают тела умерших от коронавируса людей в зеленых мешках на каталку. Другие - лежат прямо на полу в коридорах.

viber
Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всехВ моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Покровская родительская суббота 2021: что праздновать и какПокровская родительская суббота 2021: что праздновать и как Трое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в ОдессеТрое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в Одессе Ехал в такси и умер: в Киеве скончался нардеп Антон ПоляковЕхал в такси и умер: в Киеве скончался нардеп Антон Поляков

Последние новости

08:48

Покушение на Шефира: в МВД рассказали о киллере и новых уликах

08:37

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство Видео

08:22

Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных Видео

08:01

Медведев "очнулся": написал пасквиль об Украине, Зеленском и бандеровцах Видео

07:55

"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей Видео

Реклама
07:46

Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком мнение

07:34

Гороскоп на 11 октября 2021 для всех знаков Зодиака: возвращение бывшего, убытки или подарок Видео

07:22

Тела в зеленых мешках прямо на полу в коридорах: в Сети показали кадры из COVID-больницы Донецка Видео

07:10

Проблема с транзитом газа грозит Украине ударом: юг и восток страны могут остаться без отопления Видео

06:41

Официальная COVID-статистика в Украине занижена в 4 раза – эпидемиолог

06:34

Кремлевский алкоголик начал "пропивать" территории Узбекистану мнение

05:59

В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу Фото

05:28

Прорыв в борьбе с COVID-19: инфекционист раскрыл неожиданный сценарий Видео

05:02

Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровья Видео

04:22

Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив Видео

03:50

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

03:02

День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

02:16

Взлом Дії и защита от мошенников: в Минцифре рассказали о хакерском испытании приложения Видео

01:38

Притула рассказал о возможном пополнении в семье Видео

00:51

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Видео

Реклама
10 октября, воскресенье
23:56

В крови нардепа Полякова нашли опасное вещество - МВД Видео

23:27

Президент поведал, почему провалил свое обещание и все-таки переехал на госдачу Видео

23:03

Оля Цибульская случайно на сцене обнажила грудь

22:55

Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения здоровья Саакашвили Видео

22:31

Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь Видео

22:00

Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

21:56

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

21:14

В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились Видео

21:06

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

21:03

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

20:27

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

19:59

В Украину несется циклон: синоптик рассказала, когда завалит снегом и похолодает Видео

19:42

Шпионский скандал в Болгарии: задержали российского ученого с семьей

19:25

В Украине в сентябре более 97 % госпитализированных с COVID-19 были невакцинированными Видео

19:17

Похоже, кум все-таки отправится топтать зону мнение

19:05

Ученые создали уникальную таблетку, которая способна очищать воздух

19:01

У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину Видео

18:28

Миллиардер поведал о шикарном бассейне Путина

18:20

Компании не принимают цифровые документы: в Кабмине объяснили, что делать украинцам Видео

18:17

"Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат Видео

Реклама
17:35

Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ Видео

17:26

Антона Полякова могли отравить метадоном: Москаль рассказал важный нюанс смерти депутата Видео

16:43

"Дома ждала невеста": двое молодых украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Видео

16:28

Внезапная смерть Полякова: названы дата и место похорон нардепа Видео

16:25

У России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу Видео

15:37

Собчак получила сотрясение мозга в смертельной аварии в Сочи Видео

15:23

Саакашвили заявил о разрыве с женой Сандрой и раскрыл детали романа с Ясько Видео

15:23

В ВОЗ объявили, что мир скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, и предупредили об опасности

15:15

Карантин в Украине ужесточат: Харьков и Львов переведут в "красную" зону Видео

14:44

От королевы до монашки: Кухар заинтриговала фанатов выбором нового образа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять