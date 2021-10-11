Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. В том числе заболели 863 ребенка и 78 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 550 089 человек;
- выздоровели - 2 292 480 человек;
- летальных исходов - 58 700;
- проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.
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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 213 случаев;
- Винницкая область - 108 случаев;
- Волынская область - 206 случаев;
- Днепропетровская область - 765 случаев;
- Донецкая область - 469 случаев;
- Житомирская область - 510 случаев;
- Закарпатская область - 41 случай;
- Запорожская область - 687 случаев;
- Ивано-Франковская область - 122 случая;
- Киевская область - 72 случая;
- Кировоградская область - 34 случая;
- Луганская область - 218 случаев;
- Львовская область - 343 случая;
- Николаевская область - 392 случая;
- Одесская область - 690 случаев;
- Полтавская область - 132 случая;
- Ровенская область - 169 случаев;
- Сумская область - 468 случаев;
- Тернопольская область - 234 случая;
- Харьковская область - 1419 случаев;
- Херсонская область - 374 случая;
- Хмельницкая область - 287 случаев;
- Черкасская область - 230 случаев;
- Черновицкая область - 447 случаев;
- Черниговская область - 202 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.
В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.
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В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.
В Сети опубликовали видео, якобы записанное в Центральной клинической городской больнице №3 города Донецк, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР". На кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах складывают тела умерших от коронавируса людей в зеленых мешках на каталку. Другие - лежат прямо на полу в коридорах.