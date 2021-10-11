Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных

Коронавирус побороли за сутки более двух тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. В том числе заболели 863 ребенка и 78 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 550 089 человек;

выздоровели - 2 292 480 человек;

летальных исходов - 58 700;

проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 11 октября 2021 / t.me/mozofficial

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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 213 случаев;

Винницкая область - 108 случаев;

Волынская область - 206 случаев;

Днепропетровская область - 765 случаев;

Донецкая область - 469 случаев;

Житомирская область - 510 случаев;

Закарпатская область - 41 случай;

Запорожская область - 687 случаев;

Ивано-Франковская область - 122 случая;

Киевская область - 72 случая;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 218 случаев;

Львовская область - 343 случая;

Николаевская область - 392 случая;

Одесская область - 690 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ровенская область - 169 случаев;

Сумская область - 468 случаев;

Тернопольская область - 234 случая;

Харьковская область - 1419 случаев;

Херсонская область - 374 случая;

Хмельницкая область - 287 случаев;

Черкасская область - 230 случаев;

Черновицкая область - 447 случаев;

Черниговская область - 202 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

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В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

В Сети опубликовали видео, якобы записанное в Центральной клинической городской больнице №3 города Донецк, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР". На кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах складывают тела умерших от коронавируса людей в зеленых мешках на каталку. Другие - лежат прямо на полу в коридорах.