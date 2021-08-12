Коронавирус в Украине 12 августа: число новых диагнозов за сутки выросло почти до 1300

Коронавирус в Киеве за сутки выявили у более двухсот человек / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 12 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 247 жителей страны. В том числе заболели 77 детей и 41 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 588 человек; летальных случаев - 24; выздоровели 1 039 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 262 601 человек;

выздоровели - 2 194 791 человек;

летальных исходов - 53 173;

проведено ПЦР-тестов - 11 604 861.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 12 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

11 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 октября. В связи с этим в стране по-прежнему продолжают действовать адаптивные противоэпидемиологические ограничения, предусматривающие разделение на зоны. На данный момент вся страна находится в зеленой зоне, согласно требованиям которой должен соблюдаться масочный режим в публичных местах, а в салонах общественного транспорта могут перевозить только сидячих пассажиров.

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В Украине в ближайшие недели возможен резкий рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. Такой прогноз озвучил руководитель центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Американские ученые обнаружили новый штамм коронавируса Йота или B.1.526. По словам исследователей, он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что штамм коронавируса Йота, который обнаружили в Нью-Йорке, не представляет серьезную опасность. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.