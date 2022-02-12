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Коронавирус в Украине 12 февраля: за сутки выявили более 38 тысяч новых больных

12 февраля 2022, 08:26
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях, сообщили в Минздраве.

коронавирус
С коронавирусом госпитализированы еще 3,7 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 12 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 212 жителей страны (сутками ранее было 41 229). В том числе заболели 3 029 детей и 864 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 753 человека; летальных случаев - 265; выздоровели 19 943 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 4229;
  • Винницкая область – 720;
  • Волынская область – 1060;
  • Днепропетровская область – 2596;
  • Донецкая область – 1808;
  • Житомирская область – 1489;
  • Закарпатская область – 795;
  • Запорожская область – 1276;
  • Ивано-Франковская область – 791;
  • Киевская область – 1326;
  • Кировоградская область – 487;
  • Луганская область – 783;
  • Львовская область – 2351;
  • Николаевская область – 1013;
  • Одесская область – 3670;
  • Полтавская область – 1407;
  • Ровенская область – 1145;
  • Сумская область – 1671;
  • Тернопольская область – 813;
  • Харьковская область – 1736;
  • Херсонская область – 1604;
  • Хмельницкая область – 1813;
  • Черкасская область – 1246;
  • Черновицкая область – 789;
  • Черниговская область – 1594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 501 182 человека;
  • выздоровели - 3 770 769 пациентов;
  • летальных исходов - 102 668;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 993 661.

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