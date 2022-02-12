Коронавирус в Украине 12 февраля: за сутки выявили более 38 тысяч новых больных

С коронавирусом госпитализированы еще 3,7 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 12 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 212 жителей страны (сутками ранее было 41 229). В том числе заболели 3 029 детей и 864 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 753 человека; летальных случаев - 265; выздоровели 19 943 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 4229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1060;

Днепропетровская область – 2596;

Донецкая область – 1808;

Житомирская область – 1489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2351;

Николаевская область – 1013;

Одесская область – 3670;

Полтавская область – 1407;

Ровенская область – 1145;

Сумская область – 1671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1736;

Херсонская область – 1604;

Хмельницкая область – 1813;

Черкасская область – 1246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 501 182 человека;

выздоровели - 3 770 769 пациентов;

летальных исходов - 102 668;

проведено ПЦР-тестирований – 18 993 661.

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