Коронавирус в Украине 12 февраля: за сутки выявили более 38 тысяч новых больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях, сообщили в Минздраве.
По состоянию на утро субботы, 12 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 212 жителей страны (сутками ранее было 41 229). В том числе заболели 3 029 детей и 864 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 753 человека; летальных случаев - 265; выздоровели 19 943 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 4229;
- Винницкая область – 720;
- Волынская область – 1060;
- Днепропетровская область – 2596;
- Донецкая область – 1808;
- Житомирская область – 1489;
- Закарпатская область – 795;
- Запорожская область – 1276;
- Ивано-Франковская область – 791;
- Киевская область – 1326;
- Кировоградская область – 487;
- Луганская область – 783;
- Львовская область – 2351;
- Николаевская область – 1013;
- Одесская область – 3670;
- Полтавская область – 1407;
- Ровенская область – 1145;
- Сумская область – 1671;
- Тернопольская область – 813;
- Харьковская область – 1736;
- Херсонская область – 1604;
- Хмельницкая область – 1813;
- Черкасская область – 1246;
- Черновицкая область – 789;
- Черниговская область – 1594.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 501 182 человека;
- выздоровели - 3 770 769 пациентов;
- летальных исходов - 102 668;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 993 661.
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Автор: Анна Багрий