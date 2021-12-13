Коронавирус в Украине 13 декабря: около 4 тысяч новых COVID-случаев и менее 200 смертей за сутки

С коронавирусом были госпитализированы 1 456 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 13 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 073 жителей страны. В том числе заболели 377 детей и 37 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 456 человек; летальных случаев - 188; выздоровели 9 966 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровенская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 13 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 563 165 человек;

выздоровели - 3 205 879 пациентов;

летальных исходов -91 215;

проведено ПЦР-тестирований – 16 306 176.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

Тем временем в Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Когда закончится пандемия коронавируса

Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. Такой прогноз озвучили эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan.В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии.

В свою очередь, миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. При этом Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма, как Дельта, и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

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