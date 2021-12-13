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Коронавирус в Украине 13 декабря: около 4 тысяч новых COVID-случаев и менее 200 смертей за сутки

13 декабря 2021, 08:30
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Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Одесской, Волынской, Днепропетровской и Николаевской областях.

коронавирус
С коронавирусом были госпитализированы 1 456 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 13 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 073 жителей страны. В том числе заболели 377 детей и 37 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 456 человек; летальных случаев - 188; выздоровели 9 966 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 570;
  • Винницкая область – 120;
  • Волынская область – 310;
  • Днепропетровская область – 283;
  • Донецкая область – 107;
  • Житомирская область – 189;
  • Закарпатская область – 111;
  • Запорожская область – 130;
  • Ивано-Франковская область – 146;
  • Киевская область – 160;
  • Кировоградская область – 125;
  • Луганская область – 4;
  • Львовская область – 186;
  • Николаевская область – 236;
  • Одесская область – 394;
  • Полтавская область – 201;
  • Ровенская область – 57;
  • Сумская область – 76;
  • Тернопольская область – 107;
  • Харьковская область – 140;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 86;
  • Черкасская область – 225;
  • Черновицкая область – 61;
  • Черниговская область – 28.
Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 13 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 563 165 человек;
  • выздоровели - 3 205 879 пациентов;
  • летальных исходов -91 215;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 306 176.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

Тем временем в Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Когда закончится пандемия коронавируса

Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. Такой прогноз озвучили эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan.В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии.

В свою очередь, миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. При этом Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма, как Дельта, и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

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