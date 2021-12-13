Коронавирус в Украине 13 декабря: около 4 тысяч новых COVID-случаев и менее 200 смертей за сутки

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Одесской, Волынской, Днепропетровской и Николаевской областях.
По состоянию на утро понедельника, 13 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 073 жителей страны. В том числе заболели 377 детей и 37 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 456 человек; летальных случаев - 188; выздоровели 9 966 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 570;
- Винницкая область – 120;
- Волынская область – 310;
- Днепропетровская область – 283;
- Донецкая область – 107;
- Житомирская область – 189;
- Закарпатская область – 111;
- Запорожская область – 130;
- Ивано-Франковская область – 146;
- Киевская область – 160;
- Кировоградская область – 125;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 186;
- Николаевская область – 236;
- Одесская область – 394;
- Полтавская область – 201;
- Ровенская область – 57;
- Сумская область – 76;
- Тернопольская область – 107;
- Харьковская область – 140;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 86;
- Черкасская область – 225;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 28.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 563 165 человек;
- выздоровели - 3 205 879 пациентов;
- летальных исходов -91 215;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 306 176.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Как сообщал Главред, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
Тем временем в Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Когда закончится пандемия коронавируса
Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. Такой прогноз озвучили эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan.В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии.
В свою очередь, миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. При этом Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма, как Дельта, и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
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