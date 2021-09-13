Коронавирус в Украине 13 сентября: за сутки выявили 1205 новых инфицированных

Киев лидирует по числу выявленных зараженных коронавирусом за сутки/ Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 13 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1205 жителей страны. В том числе заболели 149 детей и 23 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 833 человека; летальных случаев - 18; выздоровели 758 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 317 824 человека;

выздоровели - 2 221 868 человек;

летальных исходов - 54 360;

проведено ПЦР-тестов - 12 279 748.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 13 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

В начале октября число выявленных зараженных коронавирусом украинцев может достигнуть числа в шесть тысяч каждые сутки. В этом случае потребуется введение локдауна. Такой прогноз озвучил бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. По его словам, в стране по-прежнему много "горючего материала" для вируса – людей, не имеющих к нему иммунитета.

В Украине работают над изменениями адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в стране введут "желтую" зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам ученых, существенное ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – начале ноября. Сейчас обстановка осложняется, однако о третьей волне и красной зоне говорить пока преждевременно.