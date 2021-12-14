Коронавирус в Украине 14 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 7 тысяч за сутки

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 7283 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 14 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7283 жителей страны (сутками ранее было 4073). В том числе заболели 566 детей и 134 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 123 человека; летальных случаев - 387; выздоровели 27 130 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровенская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 570 448 человек;

выздоровели - 3 233 009 пациентов;

летальных исходов - 91 602;

проведено ПЦР-тестирований – 16 333 417.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

Тем временем в Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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