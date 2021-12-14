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Коронавирус в Украине 14 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 7 тысяч за сутки

14 декабря 2021, 08:41

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Полтавской, Черкасской, Донецкой и Запорожской областях.

коронавирус, карантин
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 7283 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 14 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7283 жителей страны (сутками ранее было 4073). В том числе заболели 566 детей и 134 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 123 человека; летальных случаев - 387; выздоровели 27 130 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1066;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 365;
  • Днепропетровская область – 299;
  • Донецкая область – 541;
  • Житомирская область – 37;
  • Закарпатская область – 273;
  • Запорожская область – 405;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 374;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 144;
  • Львовская область – 169;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 404;
  • Полтавская область – 751;
  • Ровенская область – 246;
  • Сумская область – 144;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 177;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 234;
  • Черкасская область – 602;
  • Черновицкая область – 90;
  • Черниговская область – 130.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 570 448 человек;
  • выздоровели - 3 233 009 пациентов;
  • летальных исходов - 91 602;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 333 417.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

Тем временем в Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

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