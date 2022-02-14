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Коронавирус в Украине 14 февраля: суточное число выявленных COVID-больных упало до 17 тысяч

14 февраля 2022, 08:29
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минздраве Украины.

коронавирус
Коронавирус в Ураине снизил темп / Фото УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 993 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 252 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2270 человек; летальных случаев - 142; выздоровели 9 338 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2293;
  • Винницкая область – 401;
  • Волынская область – 445;
  • Днепропетровская область – 1171;
  • Донецкая область - 737;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 468;
  • Ивано-Франковская область – 436;
  • Киевская область – 530;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 245;
  • Львовская область – 736;
  • Николаевская область – 746;
  • Одесская область – 1519;
  • Полтавская область – 222;
  • Ровенская область - 395;
  • Сумская область – 500;
  • Тернопольская область - 361;
  • Харьковская область – 1107;
  • Херсонская область – 721;
  • Хмельницкая область – 564;
  • Черкасская область - 823;
  • Черновицкая область - 571;
  • Черниговская область – 713.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 14 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 542 693 человека;
  • выздоровели - 3 788 395 пациентов;
  • летальных исходов - 102 950;
  • проведено ПЦР-тестирований – 19 060 801.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется по 41 тысяче заражений. Однако особенность этой волны состоит в том, что количество случаев инфицирования растет, в то время как не увеличивается число госпитализаций. При такой ситуации снижается нагрузка на стационарную медицинскую помощь. Локдауна в стране не будет, а для ослабления карантина появится возможность после того, как уровень вакцинации по стране составит 70%.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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