Коронавирус в Украине 14 февраля: суточное число выявленных COVID-больных упало до 17 тысяч

Коронавирус в Ураине снизил темп / Фото УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 993 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 252 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2270 человек; летальных случаев - 142; выздоровели 9 338 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1171;

Донецкая область - 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1519;

Полтавская область – 222;

Ровенская область - 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область - 361;

Харьковская область – 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область - 823;

Черновицкая область - 571;

Черниговская область – 713.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 14 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 542 693 человека;

выздоровели - 3 788 395 пациентов;

летальных исходов - 102 950;

проведено ПЦР-тестирований – 19 060 801.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется по 41 тысяче заражений. Однако особенность этой волны состоит в том, что количество случаев инфицирования растет, в то время как не увеличивается число госпитализаций. При такой ситуации снижается нагрузка на стационарную медицинскую помощь. Локдауна в стране не будет, а для ослабления карантина появится возможность после того, как уровень вакцинации по стране составит 70%.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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