Коронавирус в Украине 14 февраля: суточное число выявленных COVID-больных упало до 17 тысяч

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минздраве Украины.
По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 993 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 252 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2270 человек; летальных случаев - 142; выздоровели 9 338 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2293;
- Винницкая область – 401;
- Волынская область – 445;
- Днепропетровская область – 1171;
- Донецкая область - 737;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 468;
- Ивано-Франковская область – 436;
- Киевская область – 530;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 245;
- Львовская область – 736;
- Николаевская область – 746;
- Одесская область – 1519;
- Полтавская область – 222;
- Ровенская область - 395;
- Сумская область – 500;
- Тернопольская область - 361;
- Харьковская область – 1107;
- Херсонская область – 721;
- Хмельницкая область – 564;
- Черкасская область - 823;
- Черновицкая область - 571;
- Черниговская область – 713.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 542 693 человека;
- выздоровели - 3 788 395 пациентов;
- летальных исходов - 102 950;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 060 801.
Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется по 41 тысяче заражений. Однако особенность этой волны состоит в том, что количество случаев инфицирования растет, в то время как не увеличивается число госпитализаций. При такой ситуации снижается нагрузка на стационарную медицинскую помощь. Локдауна в стране не будет, а для ослабления карантина появится возможность после того, как уровень вакцинации по стране составит 70%.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
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