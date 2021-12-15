Коронавирус в Украине 15 декабря: за сутки более 8 тысяч новых COVID-случаев и 356 жертв

За минувшие 24 часа были госпитализированы с коронавирусом 2 280 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 15 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 109 жителей страны (сутками ранее было 7283). В том числе заболели 707 детей и 182 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 280 человек; летальных случаев - 356; выздоровели 26 307 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 15 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 578 557 человек;

выздоровели - 3 259 316 пациентов;

летальных исходов - 91 958;

проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.

Как сообщал Главред, штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех госудраствах, в которых его еще не зафиксировали.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

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