Коронавирус в Украине 15 февраля: за сутки число больных и жертв COVID-19 выросло в два раза

В Украине выявили еще почти 30 тысяч зараженных коронавирусом, больше всего - в Киеве. При этом умерли в течение суток более трехсот пациентов.
По состоянию на утро вторника, 15 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 29 724 жителей страны (сутками ранее было 16 993). В том числе заболели 2393 детей и 884 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1889 человек; летальных случаев - 305; выздоровели 23 235 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 4584;
- Винницкая область – 724;
- Волынская область – 1179;
- Днепропетровская область – 2446;
- Донецкая область –1458;
- Житомирская область – 626;
- Закарпатская область - 472;
- Запорожская область –1340;
- Ивано-Франковская область – 317;
- Киевская область – 1228;
- Кировоградская область – 432;
- Луганская область - 772;
- Львовская область – 999;
- Николаевская область – 954;
- Одесская область – 3315;
- Полтавская область – 1375;
- Ровенская область – 794;
- Сумская область - 794;
- Тернопольская область – 344;
- Харьковская область – 1354;
- Херсонская область – 475;
- Хмельницкая область - 679;
- Черкасская область - 1192;
- Черновицкая область – 648;
- Черниговская область – 1223.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 572 417 человек;
- выздоровели - 3 811 630 пациентов;
- летальных исходов - 103 255;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 113 493.
Как сообщал Главред, 14 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.
Ранее Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.
Также министр здравоохранения прогнозировал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
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