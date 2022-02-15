Коронавирус в Украине 15 февраля: за сутки число больных и жертв COVID-19 выросло в два раза

Назван топ-5 регионов в Украине, где больше всего заражений COVID-19 / Фото УНИАН

По состоянию на утро вторника, 15 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 29 724 жителей страны (сутками ранее было 16 993). В том числе заболели 2393 детей и 884 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1889 человек; летальных случаев - 305; выздоровели 23 235 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 4584;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область –1458;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область - 472;

Запорожская область –1340;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область - 772;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровенская область – 794;

Сумская область - 794;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область - 679;

Черкасская область - 1192;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 15 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 572 417 человек;

выздоровели - 3 811 630 пациентов;

летальных исходов - 103 255;

проведено ПЦР-тестирований – 19 113 493.

Как сообщал Главред, 14 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

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Ранее Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

Также министр здравоохранения прогнозировал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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