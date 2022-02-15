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Коронавирус в Украине 15 февраля: за сутки число больных и жертв COVID-19 выросло в два раза

15 февраля 2022, 08:26
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В Украине выявили еще почти 30 тысяч зараженных коронавирусом, больше всего - в Киеве. При этом умерли в течение суток более трехсот пациентов.

коронавирус
Назван топ-5 регионов в Украине, где больше всего заражений COVID-19 / Фото УНИАН

По состоянию на утро вторника, 15 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 29 724 жителей страны (сутками ранее было 16 993). В том числе заболели 2393 детей и 884 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1889 человек; летальных случаев - 305; выздоровели 23 235 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 4584;
  • Винницкая область – 724;
  • Волынская область – 1179;
  • Днепропетровская область – 2446;
  • Донецкая область –1458;
  • Житомирская область – 626;
  • Закарпатская область - 472;
  • Запорожская область –1340;
  • Ивано-Франковская область – 317;
  • Киевская область – 1228;
  • Кировоградская область – 432;
  • Луганская область - 772;
  • Львовская область – 999;
  • Николаевская область – 954;
  • Одесская область – 3315;
  • Полтавская область – 1375;
  • Ровенская область – 794;
  • Сумская область - 794;
  • Тернопольская область – 344;
  • Харьковская область – 1354;
  • Херсонская область – 475;
  • Хмельницкая область - 679;
  • Черкасская область - 1192;
  • Черновицкая область – 648;
  • Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 15 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 572 417 человек;
  • выздоровели - 3 811 630 пациентов;
  • летальных исходов - 103 255;
  • проведено ПЦР-тестирований – 19 113 493.

Как сообщал Главред, 14 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

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Ранее Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

Также министр здравоохранения прогнозировал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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