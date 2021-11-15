Коронавирус в Украине 15 ноября: почти 11 тысяч новых COVID-случаев и 442 смерти за сутки

Больше всего новых заражений коронавирусом выявили в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
По состоянию на утро понедельника, 15 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 802 жителей страны. В том числе заболели 764 ребенка и 132 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 798 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 11 219 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 449 случаев;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 987 случаев;
- Донецкая область – 542 случая;
- Житомирская область – 380 случаев;
- Закарпатская область – 191 случай;
- Запорожская область – 737 случаев;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 420 случаев;
- Кировоградская область – 91 случай;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 537 случаев;
- Николаевская область – 844 случая;
- Одесская область – 901 случай;
- Полтавская область – 559 случаев;
- Ровенская область – 184 случая;
- Сумская область – 306 случаев;
- Тернопольская область – 224 случая;
- Харьковская область – 829 случаев;
- Херсонская область – 135 случаев;
- Хмельницкая область – 314 случаев;
- Черкасская область – 359 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 333 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 228 441 человек;
- выздоровели - 2 642 459 пациентов;
- летальных исходов - 77 147;
- проведено ПЦР-тестов - 15 246 974.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, в Украине зафиксировали 833 летальных случая - это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии.
Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин не исключил, что в некоторых регионах страны карантин могут ослабить до Нового года.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Карантин в Киеве ослабят, как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться. Но пока что говорить об этом рано, поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет, заявил столичный мэр Виталий Кличко.
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