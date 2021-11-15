Коронавирус в Украине 15 ноября: почти 11 тысяч новых COVID-случаев и 442 смерти за сутки

Коронавирус в Украине за воскресенье, 14 ноября, выявили у почти 11 тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 15 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 802 жителей страны. В том числе заболели 764 ребенка и 132 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 798 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 11 219 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ровенская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 15 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 228 441 человек;

выздоровели - 2 642 459 пациентов;

летальных исходов - 77 147;

проведено ПЦР-тестов - 15 246 974.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, в Украине зафиксировали 833 летальных случая - это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии.

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Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин не исключил, что в некоторых регионах страны карантин могут ослабить до Нового года.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Киеве ослабят, как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться. Но пока что говорить об этом рано, поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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