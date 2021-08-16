Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

На выходных традиционно поставили меньше диагнозов COVID-19/ УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 16 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 417 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 10 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 433 человека; летальных случаев - 14; выздоровели 248 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 266 329 человек;

выздоровели - 2 197 075 человек;

летальных исходов - 53 269;

проведено ПЦР-тестов - 11 677 835.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 16 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Эпидемиологи прогнозируют, что уже с этой недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве на днях после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина. Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины. Как заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк, связи с вакцинацией не выявлено.

Если западные страны сделают приоритетом иммунизацию населения третьей (бустерной) дозой вакцин против коронавируса, то в мире может умереть значительное количество людей, так как в этом случае многим людям не хватит препарата, чтобы получить даже первую дозу COVID-вакцины. Такое мнение озвучили глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард и исполнительный директор GAVI Сет Беркли. Они призвали государства поделиться препаратами со странами, которым сейчас не хватает вакцин.

Ученые предполагают, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Также ученые ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.