УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

16 августа 2021, 08:26
Прослушать новость
Остановить

Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области. За сутки госпитализировали 433 человека; летальных исходов - 14; выздоровели - 248 человек.

карантин, Украина
На выходных традиционно поставили меньше диагнозов COVID-19/ УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 16 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 417 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 10 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 433 человека; летальных случаев - 14; выздоровели 248 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 266 329 человек;
  • выздоровели - 2 197 075 человек;
  • летальных исходов - 53 269;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 677 835.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 16 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Эпидемиологи прогнозируют, что уже с этой недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве на днях после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина. Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины. Как заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк, связи с вакцинацией не выявлено.

Если западные страны сделают приоритетом иммунизацию населения третьей (бустерной) дозой вакцин против коронавируса, то в мире может умереть значительное количество людей, так как в этом случае многим людям не хватит препарата, чтобы получить даже первую дозу COVID-вакцины. Такое мнение озвучили глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард и исполнительный директор GAVI Сет Беркли. Они призвали государства поделиться препаратами со странами, которым сейчас не хватает вакцин.

Ученые предполагают, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Также ученые ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.

Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препаратаУмрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Климатолог рассказала, какими будут зимы в УкраинеКлиматолог рассказала, какими будут зимы в Украине Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на ДонбассеМира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе Магнитная буря 15 августа 2021 – что делатьМагнитная буря 15 августа 2021 – что делать Украинцам пообещали материальную помощь ко Дню НезависимостиУкраинцам пообещали материальную помощь ко Дню Независимости

Последние новости

09:18

Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

09:01

Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

08:57

Появилась запись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Павлова Видео

08:48

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

Реклама
08:26

Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару - ответ медиков

08:26

Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

08:07

Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

07:26

Трагедии в Николаеве и Одессе: за день два 3-летних ребенка выпали из окна Видео

07:00

Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Видео

06:53

Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана – там власть захватили талибы

06:04

Почему Украина рискует повторить судьбу Афганистана мнение

05:30

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

04:51

Украину не спасти? Эколог предупредил о катастрофическом изменении климата Видео

04:10

Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Видео

03:30

В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

02:50

Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике Видео

02:28

Люди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетия Видео

02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

Реклама
01:10

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

15 августа, воскресенье
23:45

Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

23:43

Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

23:24

Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

23:11

Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

22:51

В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол Видео

22:23

Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

22:12

Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой Видео

21:44

Стали известны ранние симптомы самого агрессивного рака Видео

21:41

Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

21:25

Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле мнение

21:15

Беленюк заявил в полицию об оскорблениях расистов и описал их приметы Видео

21:11

Выяснилось, кто возглавит сборную Украины по футболу Видео

20:41

В Киеве вооруженный мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

20:21

В Карпатах нашли маленького мальчика, пропавшего на Говерле Видео

20:19

В Одесском порту вспыхнул масштабный пожар Видео

19:51

В Киеве приостановят вакцинацию от коронавируса Видео

19:42

Президент отреагировал на трагическую смерть мэра Кривого Рога

19:06

"Коммуникабельный и ничего не боится": стали известны приметы потерявшегося мальчика на Говерле

18:54

Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

Реклама
18:42

Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, убытки или возвращение долгов Видео

18:32

В полиции рассказали подробности гибели мэра Кривого Рога

17:49

Найден мертвым мэр Кривого Рога

17:03

На Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

16:27

Встреча с Байденом и обсуждение угроз СП-2: у Зеленского раскрыли детали визита в Вашингтон Видео

15:48

"Дружный вечер": Остапчук похвастался встречей с Киркоровым и показал фото

15:30

Умер отец Виталия Козловского

15:04

Умер Герд Мюллер - легенда мирового футбола

14:45

Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать Видео

14:40

В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять