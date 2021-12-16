Коронавирус в Украине 16 декабря: число новых больных за сутки приблизилось к 10 тысячам

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2089 человек с коронавирусом / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 16 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 590 жителей страны (сутками ранее было 8 109). В том числе заболели 864 ребенка и 115 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 089 человек; летальных случаев - 355; выздоровели 25 499 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровенская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 16 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 588 147 человек;

выздоровели - 3 284 815 пациентов;

летальных исходов - 92 313;

проведено ПЦР-тестирований – 16 405 911.

Карантин в Украине продлили до 31 марта

Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.

Как сообщал Главред, штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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