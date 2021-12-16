Коронавирус в Украине 16 декабря: число новых больных за сутки приблизилось к 10 тысячам

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Полтавской, Запорожской, Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях.
По состоянию на утро четверга, 16 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 590 жителей страны (сутками ранее было 8 109). В том числе заболели 864 ребенка и 115 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 089 человек; летальных случаев - 355; выздоровели 25 499 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1478;
- Винницкая область – 305;
- Волынская область – 419;
- Днепропетровская область – 386;
- Донецкая область – 473;
- Житомирская область – 325;
- Закарпатская область – 427;
- Запорожская область – 529;
- Ивано-Франковская область – 318;
- Киевская область – 397;
- Кировоградская область – 156;
- Луганская область – 83;
- Львовская область – 485;
- Николаевская область – 297;
- Одесская область – 400;
- Полтавская область – 642;
- Ровенская область – 270;
- Сумская область – 231;
- Тернопольская область – 268;
- Харьковская область – 314;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 398;
- Черкасская область – 392;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 332.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 588 147 человек;
- выздоровели - 3 284 815 пациентов;
- летальных исходов - 92 313;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 405 911.
Карантин в Украине продлили до 31 марта
Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.
Как сообщал Главред, штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.
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