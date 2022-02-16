Коронавирус в Украине 16 февраля выявили у 31,5 тыс. человек: названы самые зараженные регионы

коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 16 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 31 513 жителей страны (сутками ранее было 29 724). В том числе заболели 2 872 ребенка и 992 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 640 человек; летальных случаев - 310; выздоровели 27 684 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Полтавской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 4378;

Винницкая область - 667;

Волынская область - 1012;

Днепропетровская область – 1952;

Донецкая область – 1757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область – 1597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область - 919;

Николаевская область – 928;

Одесская область – 2847;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область -1007;

Сумская область – 1159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область - 1765;

Херсонская область – 785;

Хмельницкая область - 1439;

Черкасская область – 1112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 16 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 603 930 человек;

выздоровели - 3 839 314 пациентов;

летальных исходов - 103 565;

проведено ПЦР-тестирований – 19 176 424.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

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