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Коронавирус в Украине 16 февраля выявили у 31,5 тыс. человек: названы самые зараженные регионы

16 февраля 2022, 08:35

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Полтавской областях.

коронавирус
коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 16 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 31 513 жителей страны (сутками ранее было 29 724). В том числе заболели 2 872 ребенка и 992 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 640 человек; летальных случаев - 310; выздоровели 27 684 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Полтавской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 4378;
  • Винницкая область - 667;
  • Волынская область - 1012;
  • Днепропетровская область – 1952;
  • Донецкая область – 1757;
  • Житомирская область – 957;
  • Закарпатская область – 492;
  • Запорожская область – 1597;
  • Ивано-Франковская область – 542;
  • Киевская область – 1259;
  • Кировоградская область – 541;
  • Луганская область – 738;
  • Львовская область - 919;
  • Николаевская область – 928;
  • Одесская область – 2847;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровенская область -1007;
  • Сумская область – 1159;
  • Тернопольская область – 624;
  • Харьковская область - 1765;
  • Херсонская область – 785;
  • Хмельницкая область - 1439;
  • Черкасская область – 1112;
  • Черновицкая область – 429;
  • Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 16 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 603 930 человек;
  • выздоровели - 3 839 314 пациентов;
  • летальных исходов - 103 565;
  • проведено ПЦР-тестирований – 19 176 424.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

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