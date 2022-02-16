Коронавирус в Украине 16 февраля выявили у 31,5 тыс. человек: названы самые зараженные регионы

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Полтавской областях.
По состоянию на утро среды, 16 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 31 513 жителей страны (сутками ранее было 29 724). В том числе заболели 2 872 ребенка и 992 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 640 человек; летальных случаев - 310; выздоровели 27 684 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Полтавской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 4378;
- Винницкая область - 667;
- Волынская область - 1012;
- Днепропетровская область – 1952;
- Донецкая область – 1757;
- Житомирская область – 957;
- Закарпатская область – 492;
- Запорожская область – 1597;
- Ивано-Франковская область – 542;
- Киевская область – 1259;
- Кировоградская область – 541;
- Луганская область – 738;
- Львовская область - 919;
- Николаевская область – 928;
- Одесская область – 2847;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область -1007;
- Сумская область – 1159;
- Тернопольская область – 624;
- Харьковская область - 1765;
- Херсонская область – 785;
- Хмельницкая область - 1439;
- Черкасская область – 1112;
- Черновицкая область – 429;
- Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 603 930 человек;
- выздоровели - 3 839 314 пациентов;
- летальных исходов - 103 565;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 176 424.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.
14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.
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