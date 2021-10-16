Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

Побороли коронавирус еще почти 6 тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и 204 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 859 человек; летальных случаев - 277; выздоровели - 5 874 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

С начала прививочной кампании привиты 7 873 769 человек, из них получили одну дозу - 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 16 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 525 случаев;

Винницкая область - 208 случаев;

Волынская область - 229 случаев;

Днепропетровская область - 669 случаев;

Донецкая область - 563 случая;

Житомирская область - 666 случаев;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 917 случаев;

Ивано-Франковская область - 232 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 69 случаев;

Луганская область - 592 случая;

Львовская область - 927 случаев;

Николаевская область - 207 случаев;

Одесская область - 1321 случай;

Полтавская область - 152 случая;

Ровенская область - 514 случаев;

Сумская область - 749 случаев;

Тернопольская область - 163 случая;

Харьковская область - 1293 случая;

Херсонская область - 831 случай;

Хмельницкая область - 423 случая;

Черкасская область - 291 случай;

Черновицкая область - 516 случаев;

Черниговская область - 465 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 623 882 человека;

выздоровели - 2 322 456 человек;

летальных исходов - 60 414;

проведено ПЦР-тестов - 13 524 231.

Коронавирус в Украине

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине очень близко. Эксперты прогнозируют его на конец октября-начало ноября и предостерегают, что в это время в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев. А по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эта цифра может достичь куда большего. Вполне вероятно, что в Украине будет до 50 тысяч госпитализированных в сутки.

Еще четыре области Украины переходят в "красную" зону. Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области вслед за Херсонской станут "красными" с 18 октября.

Есть определенное число симптомов штамма коронавируса Дельта, по которым его можно отличить от других штаммов. По словам американского врача Джозефа Кантера, зараженные такой инфекцией люди жалуются на кашель, одышку, высокую температуру, а также частое чихание.

Человек, который переболел коронавирусной болезнью (COVID-19), может отправляться на вакцинацию через шесть-восемь месяцев после выздоровления, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.