УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

16 октября 2021, 08:24

За минувшие 24 часа в больницы с коронавирусом попали почти три тысячи человек. Жертвами болезни стали 277 пациентов, с начала эпидемии их более 60 тысяч.

коронавирус
Побороли коронавирус еще почти 6 тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и 204 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 859 человек; летальных случаев - 277; выздоровели - 5 874 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

С начала прививочной кампании привиты 7 873 769 человек, из них получили одну дозу - 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 16 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 525 случаев;
  • Винницкая область - 208 случаев;
  • Волынская область - 229 случаев;
  • Днепропетровская область - 669 случаев;
  • Донецкая область - 563 случая;
  • Житомирская область - 666 случаев;
  • Закарпатская область - 96 случаев;
  • Запорожская область - 917 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 232 случая;
  • Киевская область - 365 случаев;
  • Кировоградская область - 69 случаев;
  • Луганская область - 592 случая;
  • Львовская область - 927 случаев;
  • Николаевская область - 207 случаев;
  • Одесская область - 1321 случай;
  • Полтавская область - 152 случая;
  • Ровенская область - 514 случаев;
  • Сумская область - 749 случаев;
  • Тернопольская область - 163 случая;
  • Харьковская область - 1293 случая;
  • Херсонская область - 831 случай;
  • Хмельницкая область - 423 случая;
  • Черкасская область - 291 случай;
  • Черновицкая область - 516 случаев;
  • Черниговская область - 465 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Реклама

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 623 882 человека;
  • выздоровели - 2 322 456 человек;
  • летальных исходов - 60 414;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 524 231.

Коронавирус в Украине

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине очень близко. Эксперты прогнозируют его на конец октября-начало ноября и предостерегают, что в это время в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев. А по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эта цифра может достичь куда большего. Вполне вероятно, что в Украине будет до 50 тысяч госпитализированных в сутки.

Еще четыре области Украины переходят в "красную" зону. Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области вслед за Херсонской станут "красными" с 18 октября.

Есть определенное число симптомов штамма коронавируса Дельта, по которым его можно отличить от других штаммов. По словам американского врача Джозефа Кантера, зараженные такой инфекцией люди жалуются на кашель, одышку, высокую температуру, а также частое чихание.

Человек, который переболел коронавирусной болезнью (COVID-19), может отправляться на вакцинацию через шесть-восемь месяцев после выздоровления, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

viber
коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минутСамый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Лилия Ребрик порвала танцпол и соблазнительно покрутила бедрамиЛилия Ребрик порвала танцпол и соблазнительно покрутила бедрами Гороскоп на 12 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, происки недругов или расходыГороскоп на 12 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, происки недругов или расходы "Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тестеСамый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте

Последние новости

08:43

"У нас будет 10 дней сложных": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса

08:24

Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

07:52

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса Видео

07:45

Крах империи: возможен ли дефолт США мнение

07:21

Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко

Реклама
07:10

Синоптики пообещали украинцам на выходные солнце и заморозки

06:29

Путь к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагогов мнение

06:02

Самые модные женские сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

05:28

Ученые рассказали, что нужно есть для снижения холестерина в теле

05:02

Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше Видео

04:41

Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная

04:18

Ученые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

03:50

Живите без ограничений: список продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

03:26

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

02:40

В Минцифры ответили, почему еМалятко так часто "ломается" Видео

02:07

День Босса 2021 в Украине – поздравления и прикольные картинки

01:44

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

01:15

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

00:51

Ученые изобрели лекарство от поздних стадий рака: препарат уничтожил множественные опухоли

00:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

Реклама
15 октября, пятница
23:59

Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию Видео

23:57

Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога

23:46

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

23:22

Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село" Видео

23:03

У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

22:39

"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины Видео

22:25

Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Видео

22:08

Экс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды Видео

21:57

Как жить дольше: три продукта, которые снизят риск преждевременной смерти Видео

21:45

Данилов рассказал о двух важных стратегиях, которые сегодня утвердили

21:06

Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО Видео

21:02

СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств Видео

20:44

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье Видео

20:37

В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам Видео

20:12

Украина ввела санкции против 237 человек - Данилов Видео

20:05

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Видео

19:57

Нас ждёт "веселая" зима мнение

19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

Реклама
19:10

Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет Видео

19:05

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

18:37

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

18:33

Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

18:21

"Танцевать он не может": Евгения Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам" после ДТП Видео

18:08

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

17:59

Британский депутат-консерватор скончался после нападения

17:58

Смертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии Видео

17:41

Каким людям нельзя есть популярный вид мяса - ответ диетолога

17:41

"Они исчезнут": в Египте бьют тревогу из-за уникального чуда природы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять