Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

За 24 часа госпитализировали 379 человек, выздоровели - 433. Умерли от коронавируса 27 человек. Было протестировано различными методами около 50 тыс. человек.
По состоянию на утро вторника, 17 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 890 жителей страны. В том числе заболел 81 ребенок и 10 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 379 человек; летальных случаев - 27; выздоровели 433 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 267 219 человек;
- выздоровели - 2 197 508 человек;
- летальных исходов - 53 296;
- проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.
В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.
В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".