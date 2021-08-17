Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 17 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 890 жителей страны. В том числе заболел 81 ребенок и 10 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 379 человек; летальных случаев - 27; выздоровели 433 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 267 219 человек;

выздоровели - 2 197 508 человек;

летальных исходов - 53 296;

проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.

В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.

В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".