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Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

17 августа 2021, 08:26

За 24 часа госпитализировали 379 человек, выздоровели - 433. Умерли от коронавируса 27 человек. Было протестировано различными методами около 50 тыс. человек.

карантин
Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 17 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 890 жителей страны. В том числе заболел 81 ребенок и 10 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 379 человек; летальных случаев - 27; выздоровели 433 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 267 219 человек;
  • выздоровели - 2 197 508 человек;
  • летальных исходов - 53 296;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.

В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.

В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".

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