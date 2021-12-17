Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертей

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской и Волынской областях.
По состоянию на утро пятницы, 17 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 899 жителей страны (сутками ранее было 9 590). В том числе заболели 779 детей и 98 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2028 человек; летальных случаев - 328; выздоровели 21 650 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1385;
- Винницкая область – 334;
- Волынская область – 412;
- Днепропетровская область – 355;
- Донецкая область – 564;
- Житомирская область – 218;
- Закарпатская область – 287;
- Запорожская область – 559;
- Ивано-Франковская область – 193;
- Киевская область – 392;
- Кировоградская область – 130;
- Луганская область – 93;
- Львовская область – 401;
- Николаевская область – 332;
- Одесская область – 556;
- Полтавская область – 527;
- Ровенская область – 264;
- Сумская область – 239;
- Тернопольская область – 198;
- Харьковская область – 294;
- Херсонская область – 80;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 318;
- Черновицкая область – 151;
- Черниговская область – 250.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал Главред, рост заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 597 046 человек;
- выздоровели - 3 306 465 пациентов;
- летальных исходов - 92 641;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 439 563.
Карантин в Украине продлили
Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.
В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.
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