Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертей

С коронавирусом госпитализированы за сутки 2028 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 17 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 899 жителей страны (сутками ранее было 9 590). В том числе заболели 779 детей и 98 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2028 человек; летальных случаев - 328; выздоровели 21 650 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1385;

Винницкая область – 334;

Волынская область – 412;

Днепропетровская область – 355;

Донецкая область – 564;

Житомирская область – 218;

Закарпатская область – 287;

Запорожская область – 559;

Ивано-Франковская область – 193;

Киевская область – 392;

Кировоградская область – 130;

Луганская область – 93;

Львовская область – 401;

Николаевская область – 332;

Одесская область – 556;

Полтавская область – 527;

Ровенская область – 264;

Сумская область – 239;

Тернопольская область – 198;

Харьковская область – 294;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 318;

Черновицкая область – 151;

Черниговская область – 250.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 17 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал Главред, рост заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 597 046 человек;

выздоровели - 3 306 465 пациентов;

летальных исходов - 92 641;

проведено ПЦР-тестирований – 16 439 563.

Карантин в Украине продлили

Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.

В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.

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