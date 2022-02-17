Коронавирус в Украине 17 февраля: выявили более 33 тысяч новых больных, жертв - 259

С начала эпидемии коронавируса в Украине по официальным данным заболели 4,6 миллиона человек. При этом летальных исходов зафиксировали почти 104 тысячи.
По состоянию на утро четверга, 17 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 33 330 жителей страны (сутками ранее было 31 513). В том числе заболели 2 837 детей и 961 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 284 человека; летальных случаев - 259; выздоровел 27 441 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 637 260 человек;
- выздоровели - 3 866 755 пациентов;
- летальных исходов - 103 824;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 235 891.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
14 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.
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