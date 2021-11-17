Коронавирус в Украине 17 ноября: более 18 тыс. новых больных и 769 жертв

Коронавирус в Украине постепенно снижает темп / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 17 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 668 жителей страны. В том числе заболели 1312 детей и 403 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 468 человек; летальных случаев - 769; выздоровели 20 211 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1609), Днепропетровской (1675), Одесской (1504), Полтавской (1168) и Запорожской (1087) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1609 случаев;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случая;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 17 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 263 417 человек;

выздоровели - 2 684 584 пациента;

летальных исходов - 78 754;

проведено ПЦР-тестов - 15 348 780.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

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С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Киеве ослабят, как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться. Но пока что говорить об этом рано, поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Когда закончится карантин

По состоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина находятся 18 регионов Украины. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

В Киевской школе экономики считают, что выйти из "красной" зоны могут четыре региона – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

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