Коронавирус в Украине 18 декабря: выявлены 7,5 тыс. новых больных и 288 смертей за сутки

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Полтавской, Киевской, Одесской, Запорожской и Львовской областях.
По состоянию на утро субботы, 18 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 503 жителей страны (сутками ранее было 8 899). В том числе заболели 674 ребенка и 154 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 018 человек; летальных случаев - 288; выздоровели 18 534 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 604 549 человек;
- выздоровели - 3 324 999 пациентов;
- летальных исходов - 92 929;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 474 655.
Как сообщал Главред, рост заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.
В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.
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