Коронавирус в Украине 18 декабря: выявлены 7,5 тыс. новых больных и 288 смертей за сутки

За минувшие 24 часа были госпитализированы с коронавирусом 2018 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 18 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 503 жителей страны (сутками ранее было 8 899). В том числе заболели 674 ребенка и 154 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 018 человек; летальных случаев - 288; выздоровели 18 534 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 18 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 604 549 человек;

выздоровели - 3 324 999 пациентов;

летальных исходов - 92 929;

проведено ПЦР-тестирований – 16 474 655.

Как сообщал Главред, рост заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.

В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.

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