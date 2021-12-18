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Коронавирус в Украине 18 декабря: выявлены 7,5 тыс. новых больных и 288 смертей за сутки

18 декабря 2021, 08:30
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Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки выявили в Киеве, Полтавской, Киевской, Одесской, Запорожской и Львовской областях.

коронавирус
За минувшие 24 часа были госпитализированы с коронавирусом 2018 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 18 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 503 жителей страны (сутками ранее было 8 899). В том числе заболели 674 ребенка и 154 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 018 человек; летальных случаев - 288; выздоровели 18 534 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1395;
  • Винницкая область – 226;
  • Волынская область – 327;
  • Днепропетровская область – 319;
  • Донецкая область – 325;
  • Житомирская область – 186;
  • Закарпатская область – 260;
  • Запорожская область – 375;
  • Ивано-Франковская область – 222;
  • Киевская область – 390;
  • Кировоградская область – 109;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 370;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 389;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровенская область – 197;
  • Сумская область – 143;
  • Тернопольская область – 175;
  • Харьковская область – 278;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 293;
  • Черкасская область – 316;
  • Черновицкая область – 178;
  • Черниговская область – 197.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 18 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 604 549 человек;
  • выздоровели - 3 324 999 пациентов;
  • летальных исходов - 92 929;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 474 655.

Как сообщал Главред, рост заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.

В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.

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